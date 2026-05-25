Flávio Bolsonaro viaja aos EUA e tenta encontro com Donald Trump em meio a crise política

O senador Flávio Bolsonaro (PL) desembarcou nesta segunda-feira (25) em Washington, nos Estados Unidos, e tenta uma reunião com o presidente americano Donald Trump nesta terça-feira (26).

A viagem acontece em meio ao desgaste político enfrentado pelo parlamentar após a divulgação de mensagens e áudios relacionados ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Segundo interlocutores de Flávio Bolsonaro, o encontro com Trump teria sido articulado diretamente pela equipe do presidente americano e teria como objetivo reforçar a proximidade política entre os dois grupos.

A estratégia dos aliados do senador é usar uma possível imagem ao lado de Trump para tentar mudar o foco do noticiário e fortalecer a pré-campanha presidencial de Flávio Bolsonaro para 2026.

Escândalo provocou queda nas pesquisas

A viagem ocorre após a repercussão negativa de áudios divulgados recentemente, nos quais Flávio Bolsonaro aparece pedindo cerca de R$ 134 milhões a Daniel Vorcaro.

Segundo as informações reveladas, o valor seria destinado ao financiamento de um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

O caso provocou desgaste político e queda do senador em pesquisas internas ligadas à disputa presidencial.

Na noite de domingo (24), antes de embarcar no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, Flávio Bolsonaro foi abordado por jornalistas, mas evitou conceder entrevistas.

Eduardo Bolsonaro participou da articulação

De acordo com aliados, a viagem e os contatos políticos nos Estados Unidos contaram com apoio do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, que atualmente mantém forte aproximação com setores conservadores ligados ao governo Trump.

Até o momento, a Casa Branca ainda não confirmou oficialmente se o encontro entre Donald Trump e Flávio Bolsonaro realmente acontecerá.

Fonte: CBN