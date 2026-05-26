Suprema Corte dos EUA rejeita ação da Flórida contra licenças para caminhoneiros imigrantes

Estado queria impedir Califórnia e Washington de emitirem carteiras comerciais para imigrantes sem status legal

A Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou nesta terça-feira (26) uma ação apresentada pelo estado da Flórida contra Califórnia e Washington envolvendo a emissão de carteiras comerciais de motorista para imigrantes sem residência legal no país.

O caso ganhou destaque após um acidente fatal ocorrido na Flórida no ano passado, que matou três pessoas.

Segundo as autoridades, o motorista envolvido, Harjinder Singh, natural da Índia, teria feito um retorno ilegal que provocou a colisão.

Ele possuía uma carteira comercial válida emitida pela Califórnia e já havia recebido documento semelhante anteriormente no estado de Washington.

Flórida acusava estados de desafiar leis migratórias

O governo da Flórida, liderado por republicanos, argumentou que Califórnia e Washington estariam desrespeitando leis federais de imigração ao conceder licenças comerciais a pessoas:

- sem cidadania americana;

- sem residência permanente legal;

- e, segundo a ação, sem domínio do inglês.

O estado pediu que a Suprema Corte declarasse que governos estaduais não têm autoridade para emitir esse tipo de documento nessas condições.

Suprema Corte recusou analisar o caso

A Suprema Corte, porém, decidiu não aceitar a ação.

Normalmente, o tribunal analisa recursos vindos de cortes inferiores, mas em alguns casos especiais pode julgar disputas diretamente entre estados americanos.

Os juízes conservadores Clarence Thomas e Samuel Alito discordaram da decisão e defenderam que a Corte deveria analisar o processo.

Debate sobre caminhoneiros imigrantes continua

O tema segue em discussão nos Estados Unidos.

Separadamente, uma corte federal de apelações bloqueou recentemente uma proposta do governo Donald Trump que pretendia impor novas restrições para limitar o acesso de imigrantes a licenças comerciais para dirigir caminhões e ônibus no país.

Fonte: ABC