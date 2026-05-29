Juíza bloqueia temporariamente fundo bilionário criado por Trump contra suposta "perseguição política"

Medida suspende pagamentos do chamado "Anti-Weaponization Fund" enquanto Justiça analisa ação que questiona legalidade do programa

Uma juíza federal dos Estados Unidos determinou nesta sexta-feira (29) a suspensão temporária dos pagamentos ligados ao “Anti-Weaponization Fund”, fundo bilionário criado pelo governo do presidente Donald Trump para indenizar pessoas que alegam ter sido alvo de perseguição política durante a administração Biden.

A decisão foi assinada pela juíza distrital Leonie Brinkema, da Virgínia, que ordenou a interrupção imediata de qualquer ação relacionada ao funcionamento do fundo — incluindo transferências de dinheiro e análise de pedidos de indenização.

O programa, anunciado pelo Departamento de Justiça na semana passada, prevê cerca de US$ 1,776 bilhão em recursos para compensar cidadãos que afirmam ter sido injustamente investigados ou processados pelo governo anterior.

A criação do fundo gerou forte reação política nos Estados Unidos após Trump concordar em encerrar processos bilionários que movia contra o IRS (Receita Federal americana) e contra autoridades ligadas às investigações sobre:

- a suposta interferência russa nas eleições de 2016,

- e a operação de busca realizada em sua propriedade de Mar-a-Lago, em 2022.

Críticos acusam o governo de possível uso indevido de dinheiro público e apontam preocupação de que recursos possam beneficiar aliados políticos de Trump, incluindo envolvidos nos ataques ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

A ação judicial que levou ao bloqueio foi apresentada por Andrew Floyd, ex-promotor responsável por casos relacionados à invasão do Capitólio.

Os autores alegam que o fundo seria discriminatório e favoreceria exclusivamente apoiadores do presidente republicano.

Apesar da suspensão temporária, a juíza ainda não decidiu sobre a legalidade definitiva do programa. Uma nova audiência foi marcada para o dia 12 de junho, quando a Corte avaliará se mantém ou não o bloqueio por prazo mais longo.

O procurador-geral interino Todd Blanche havia afirmado anteriormente que “qualquer pessoa no país” poderia solicitar compensação caso acreditasse ter sido vítima de “instrumentalização política” do sistema de Justiça.

Fonte: ABC