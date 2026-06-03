Ex-congressista George Santos é investigado por suspeita de insider trading em plataforma de apostas

Autoridades federais analisam apostas feitas pelo republicano sobre presença no discurso do Estado da União de Donald Trump

As autoridades federais dos Estados Unidos abriram uma investigação contra o ex-congressista republicano George Santos por suspeita de insider trading envolvendo apostas realizadas na plataforma de previsões Kalshi, segundo fontes ouvidas pela ABC News.

De acordo com as informações, a própria Kalshi identificou movimentações consideradas suspeitas feitas por Santos em fevereiro deste ano, relacionadas à sua possível presença no discurso do Estado da União do presidente Donald Trump em 2026.

As apostas chamaram atenção após Santos apostar que não compareceria ao evento. No entanto, em 23 de fevereiro, o ex-deputado publicou nas redes sociais que estaria “na galeria” acompanhando o discurso presidencial. Já no dia seguinte, durante a noite do evento, ele escreveu: “Assistir ao SOTU pela TV do aeroporto não fazia parte do plano”.

Segundo fontes ligadas ao caso, os investigadores agora analisam se Santos teria manipulado informações públicas para alterar as probabilidades do mercado e lucrar dezenas de milhares de dólares com as apostas.

A Kalshi teria encaminhado o caso à Commodity Futures Trading Commission (CFTC), agência reguladora responsável pelo setor, além do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Nem a Kalshi, nem o Departamento de Justiça, nem a CFTC comentaram oficialmente o caso. A rádio NPR foi a primeira a divulgar detalhes das apostas suspeitas.

Questionado pela NPR sobre a investigação, George Santos respondeu: “Isso é novidade para mim”. Ao ser perguntado se possuía uma conta na Kalshi, desconversou: “Não estou dizendo sim, nem não”.

Santos ficou nacionalmente conhecido após uma série de mentiras sobre seu currículo e trajetória durante sua campanha ao Congresso. O republicano de Nova York acabou se declarando culpado por fraude e roubo agravado de identidade. Ele cumpriu quatro meses de uma sentença de sete anos antes de receber comutação de pena concedida por Donald Trump.

As fontes não confirmaram se o Departamento de Justiça abriu oficialmente um processo criminal contra o ex-congressista. No entanto, procuradores federais de Nova York já investigam outros casos semelhantes envolvendo a Polymarket, rival da Kalshi.

Entre eles está um militar das forças especiais acusado de apostar com base em informações privilegiadas relacionadas a uma operação contra Nicolás Maduro, na Venezuela. Outro caso envolve um engenheiro de software do Google suspeito de utilizar informações internas da empresa para realizar apostas financeiras.

Fonte: ABC