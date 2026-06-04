Governo Lula ameaça usar Lei da Reciprocidade contra novo tarifaço dos EUA

Brasil avalia reagir após governo Trump propor tarifas de até 25% sobre produtos brasileiros

O governo federal afirmou nesta semana que poderá usar a chamada Lei da Reciprocidade Econômica para responder às novas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos contra produtos brasileiros.

Em nota oficial, o governo brasileiro declarou que “se reserva o direito de recorrer aos instrumentos previstos na Lei de Reciprocidade” diante de medidas consideradas injustas e sem respaldo nas regras internacionais do comércio.

A reação acontece após o governo Donald Trump propor duas novas tarifas contra o Brasil:

- uma taxa de 25% sobre diversos produtos brasileiros;

- e outra de 12,5% relacionada a uma investigação comercial envolvendo suposto uso de trabalho forçado em cadeias produtivas.

A segunda medida também atinge a União Europeia e outros 58 países.

Segundo o governo americano, os países afetados teriam falhado em aplicar de forma efetiva regras contra a importação de produtos ligados ao trabalho escravo.

O que é a Lei da Reciprocidade?

A Lei da Reciprocidade Econômica foi aprovada por unanimidade pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em abril de 2025.

A legislação surgiu como resposta ao primeiro pacote de tarifas imposto pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros durante o governo Trump.

O texto autoriza o Brasil a adotar medidas de retaliação econômica contra países ou blocos que prejudiquem a competitividade brasileira de forma unilateral.

Quando a lei pode ser usada?

A legislação prevê três situações principais:

- quando um país impõe barreiras comerciais, financeiras ou de investimento para interferir em decisões soberanas do Brasil;

- quando há descumprimento de acordos comerciais internacionais;

- ou quando medidas ambientais externas forem consideradas mais rígidas do que as exigidas pela legislação brasileira.

Quais medidas o Brasil pode adotar?

Entre as ferramentas previstas pela lei estão:

- aplicação de tarifas sobre produtos e serviços importados do país que iniciou a barreira comercial;

- sobretaxas específicas para determinados setores;

- e até a suspensão parcial de acordos comerciais firmados com o país alvo da retaliação.

O governo brasileiro ainda não anunciou quais medidas concretas poderá aplicar, mas integrantes da equipe econômica afirmam que o tema está sendo analisado diante da escalada das tensões comerciais entre Brasília e Washington.

A nova disputa comercial acontece em meio ao aumento das tensões diplomáticas entre os governos Lula e Trump, após recentes anúncios envolvendo tarifas, comércio internacional e medidas relacionadas ao Brasil.

Fonte: EXTRA

