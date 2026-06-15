EUA e Irã assinam acordo de paz e preveem reabertura imediata do Estreito de Ormuz

Documento assinado por representantes dos dois países prevê negociações adicionais, possível alívio de sanções e fim do bloqueio marítimo norte-americano ao Irã

Estados Unidos e Irã deram um passo significativo na tentativa de reduzir décadas de tensões diplomáticas ao assinarem um acordo de paz que prevê a reabertura imediata do Estreito de Ormuz e o encerramento do bloqueio marítimo imposto pelos norte-americanos ao país persa.

Segundo informações divulgadas pela Reuters, o documento foi assinado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelo vice-presidente J.D. Vance e por Mohammed Qalibaf, presidente do Parlamento iraniano. O governo norte-americano considera que Qalibaf possui autorização do líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, para negociar e firmar o acordo em nome do país.

Uma cerimônia oficial para a assinatura presencial do tratado está prevista para sexta-feira. Trump confirmou a participação de J.D. Vance, mas ainda não foram divulgados os nomes de outras autoridades que representarão os dois governos no evento.

Negociações continuarão após assinatura

Apesar da formalização inicial do acordo, representantes dos Estados Unidos e do Irã afirmaram que novas discussões técnicas serão realizadas nos próximos dias para aprofundar os termos do tratado.

O texto completo do documento ainda não foi divulgado e, segundo Trump, será publicado apenas após a cerimônia oficial de assinatura.

Entre os pontos previstos no acordo estão a possibilidade de alívio das sanções econômicas impostas ao Irã e o descongelamento de ativos iranianos no exterior. No entanto, essas medidas ainda não foram implementadas.

De acordo com a Reuters, Washington está preparado para avançar nessas concessões, mas pretende avaliar primeiro o comportamento do governo iraniano. Trump reforçou essa posição ao afirmar que não pretende aliviar as restrições “até que façam o que devem fazer”.

Desconfiança ainda persiste

Mesmo com o avanço diplomático, autoridades dos dois países reconhecem que a relação continua marcada pela desconfiança.

O Ministério das Relações Exteriores do Irã declarou nesta segunda-feira (15) que Teerã ainda mantém uma “profunda desconfiança” em relação aos Estados Unidos, sinalizando que o processo de aproximação deverá enfrentar desafios.

Irã anuncia cobrança de taxa por serviços no Estreito de Ormuz

Outro ponto que gerou dúvidas após o anúncio do acordo envolve a navegação pelo Estreito de Ormuz, uma das rotas marítimas mais estratégicas do mundo.

No domingo (14), Trump afirmou ao jornal The New York Times que o tratado garantiria a livre passagem de embarcações sem cobrança de pedágios.

Entretanto, o governo iraniano informou nesta segunda-feira que passará a cobrar uma “taxa de serviço” dos navios que utilizarem a via marítima.

Segundo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baqaei, a cobrança não será um pedágio de trânsito, mas uma taxa relacionada a serviços de navegação, proteção ambiental, seguros e outras operações necessárias para garantir a segurança da rota.

O Estreito de Ormuz é considerado uma das passagens marítimas mais importantes do planeta. Cerca de 20% de todo o petróleo e gás natural consumido no mundo passa pela região, que é controlada em grande parte pelo Irã.

Até o momento, o governo dos Estados Unidos não se pronunciou oficialmente sobre a taxa anunciada por Teerã.

Fonte: G1