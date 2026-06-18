Trump diz ter conversado com Lula no G7, critica cenário político brasileiro e confunde filhos de Bolsonaro

Presidente dos EUA comentou eleições no Brasil, citou Bolsonaro e recebeu resposta de Lula, que afirmou que Trump não deve interferir no processo eleitoral brasileiro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (17) que conversou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a cúpula do G7, realizada na França. Ao comentar a situação política brasileira, Trump classificou o Brasil como um país “politicamente complicado” e fez declarações que geraram repercussão ao confundir os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Durante entrevista à imprensa, Trump foi questionado sobre sua interação com Lula e sobre temas envolvendo as relações entre Brasil e Estados Unidos, incluindo tarifas comerciais e a recente classificação do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas pelo governo americano.

O republicano confirmou que conversou com o presidente brasileiro, mas não revelou detalhes do encontro.

“Sim, passei bastante tempo com ele, na verdade”, afirmou Trump.

Na sequência, o presidente americano fez críticas ao cenário político brasileiro e sugeriu que o ambiente político no país tem se tornado mais difícil.

“Tem sido um país um pouco complicado, não é? Politicamente. Tem sido um pouco perigoso politicamente”, declarou.

Ao comentar o cenário eleitoral brasileiro, Trump pareceu confundir os filhos de Jair Bolsonaro. Ele mencionou a suposta prisão de “Bolsonaro Jr.” e afirmou que o político estaria bem posicionado nas pesquisas eleitorais.

No entanto, quem foi recentemente condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) foi o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), acusado de tentar interferir em processos relacionados ao julgamento do pai. Eduardo não foi preso e ainda pode recorrer da decisão. Já o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), apontado como possível pré-candidato à Presidência, não responde a processos relacionados ao caso citado por Trump.

Durante a entrevista, o presidente americano também voltou a questionar a lisura das eleições nos Estados Unidos, repetindo alegações já feitas anteriormente sobre o sistema eleitoral americano.

Lula rebate declarações

Após tomar conhecimento das falas de Trump, Lula respondeu às críticas durante conversa com jornalistas na cúpula do G7.

O presidente brasileiro afirmou que Trump não conhece adequadamente a realidade política do Brasil e defendeu o sistema eleitoral do país.

“Se tem alguém que tem que aprender com eleições civilizadas no Brasil é o meu amigo Trump. Na próxima vez que eu encontrá-lo, vou levar uma urna eletrônica para mostrar como ela funciona”, declarou Lula.

O presidente também afirmou que os Estados Unidos não devem interferir nos assuntos internos do Brasil, especialmente em temas ligados ao processo eleitoral.

Segundo Lula, não há necessidade de uma reunião bilateral com Trump neste momento, uma vez que os dois países mantêm canais diplomáticos e negociações em andamento.

Fonte: G1