Firma ligada a Trump passa a atuar com lobby de perdões presidenciais; primeiro cliente já pagou US$ 500 mil

Escritório de ex-assessores de campanha e governo Trump expande atuação para pedidos de clemência federal e já movimenta centenas de milhares de dólares em contratos.

Uma empresa de lobby fundada por ex-integrantes de campanhas e do governo Donald Trump está ampliando sua atuação para o campo de perdões presidenciais nos Estados Unidos — um segmento que, segundo registros federais, já começa a movimentar valores elevados.

A Mo Strategies, que já possui contratos com diferentes clientes corporativos, passou a oferecer serviços ligados a “discussões de imigração e clemência”, conforme registros de lobby divulgados no fim de maio. O primeiro contrato nessa área já teria gerado cerca de US$ 500 mil em receitas, segundo o presidente da empresa, Marty Obst.

“Somos uma das firmas que mais cresce em Washington e ajudamos a navegar o processo e o ambiente político”, afirmou Obst à CBS News. Ele disse ainda que há dois caminhos para os pedidos de perdão: o legal e o político.

A expansão ocorre em meio ao aumento de pedidos de clemência no atual governo Trump, que já concedeu perdões e comutações de pena a aliados políticos e outros condenados em casos de grande repercussão.

O trabalho da Mo Strategies foi contratado pela firma Blessinger Legal, sediada na Virgínia, que atua principalmente com imigração, defesa em processos de remoção e vistos de trabalho. A empresa representa clientes que incluem imigrantes legais com condenações criminais e outros casos que podem ser avaliados para eventual perdão presidencial.

Segundo registros, a Mo Strategies atuou junto à Casa Branca e ao Departamento de Justiça em nome da Blessinger Legal. O escritório afirma que busca identificar casos que possam ser considerados para revisão.

A Casa Branca declarou que o presidente Trump considera “detestável” qualquer tentativa de lucrar indevidamente com pedidos de perdão e afirmou que o processo de análise de clemência segue um sistema rigoroso e tradicional.

O Departamento de Justiça, por sua vez, disse que o Escritório de Perdões recebeu um número recorde de solicitações e que continua enviando recomendações ao presidente com base em critérios de revisão estabelecidos.

O crescimento desse mercado de lobby em torno de clemência presidencial tem atraído atenção em Washington, especialmente pelo envolvimento de ex-assessores políticos e pelo volume financeiro movimentado em poucos meses.

Fonte: CBS