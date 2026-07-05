Flávio Bolsonaro chega aos EUA para discutir tarifas e critica Lula: "Vim defender os brasileiros"

Senador participará de audiência sobre sobretaxas propostas pelo governo Trump e afirma que medida pode prejudicar empresas brasileiras



O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) desembarcou neste domingo (5) em Washington, D.C., onde participará de uma audiência pública promovida pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR) para discutir as tarifas que o governo do presidente Donald Trump pretende impor a produtos brasileiros.

Ao chegar à capital americana, o parlamentar criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao comentar um gesto feito pelo petista durante um evento oficial realizado na última sexta-feira (3), no Palácio do Planalto.

"Enquanto o atual presidente manda o dedo do meio para o povo brasileiro, eu vim a Washington defender os brasileiros", declarou Flávio.

A declaração faz referência ao momento em que Lula levantou o dedo do meio durante um discurso em defesa da ampliação do acesso da população de baixa renda a serviços e produtos de maior qualidade.

Na ocasião, o presidente afirmou:

"Precisamos acabar com essa ideia de que o pobre não gosta de coisa boa. Aqui para eles", disse, ao fazer o gesto. "Nós gostamos de coisa boa, queremos tudo de primeira."

Audiência sobre tarifas

Flávio Bolsonaro participará de uma audiência do USTR que discute a proposta do governo americano de aplicar uma tarifa adicional de 25% sobre determinados produtos brasileiros, medida baseada em uma investigação comercial conduzida pelos Estados Unidos.

Na semana passada, o senador encaminhou um memorando de 86 páginas ao órgão americano defendendo que a adoção imediata das tarifas poderia fortalecer politicamente o governo Lula e prejudicar empresas brasileiras e americanas.

No documento, ele também sugeriu que qualquer decisão sobre a aplicação das sobretaxas seja adiada para depois das eleições presidenciais brasileiras de 2026.

Viagens aos Estados Unidos

Esta é a sexta viagem de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos em 2026, número que supera suas visitas a diversos estados brasileiros considerados estratégicos para a disputa presidencial de outubro.

Segundo aliados, o senador tem intensificado sua agenda internacional para tratar de temas relacionados às relações entre Brasil e Estados Unidos e às medidas comerciais anunciadas pela gestão Trump.

Reação do governo

As articulações de Flávio junto às autoridades americanas têm sido criticadas pelo governo federal.

Na última semana, o presidente Lula afirmou que integrantes da família Bolsonaro estariam atuando contra os interesses do Brasil e os classificou como "traidores da pátria", acusando-os de tentar submeter o país aos interesses dos Estados Unidos.

O presidente também declarou que não vê justificativa para a imposição de tarifas sobre produtos brasileiros, seja antes ou depois das eleições, e afirmou que o governo continuará defendendo os interesses comerciais do país durante as negociações com Washington.

A proposta de sobretaxação ainda está em fase de consulta pública nos Estados Unidos e será analisada antes de uma decisão definitiva do governo americano.

Fonte: O Globo

