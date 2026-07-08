EUA classificam como "absurda" hipótese de ação militar no Brasil citada pelo Itamaraty

Departamento de Estado reage a documento do governo brasileiro sobre possível classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas

O governo dos Estados Unidos classificou como "absurda" a hipótese de uma eventual ação militar americana em território brasileiro, mencionada em um documento do Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty).

Em nota enviada à CNN, um porta-voz do Departamento de Estado respondeu ao ofício assinado pelo chanceler Mauro Vieira, no qual o governo brasileiro alerta para possíveis consequências da eventual classificação do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas pelos EUA.

Segundo o representante americano, os Estados Unidos estão adotando medidas para combater grupos ligados ao narcotráfico dentro de sua própria jurisdição.

"Os Estados Unidos estão tomando medidas decisivas, no exercício de sua própria autoridade soberana, para combater narcoterroristas", afirmou o porta-voz.

O governo americano também alegou que facções criminosas brasileiras já atuam em território dos Estados Unidos e, por isso, o país tem o dever de proteger sua população.

Na nota, o Departamento de Estado rejeitou a possibilidade de uma intervenção militar no Brasil.

"Alegações vagas de intervenção servem, muitas vezes, de pretexto para auxiliar e acobertar alguns dos grupos mais violentos do mundo", afirmou o porta-voz.

O que diz o documento do Itamaraty

O posicionamento dos EUA responde a um ofício enviado pelo Itamaraty à Câmara dos Deputados em 1º de julho, após questionamentos sobre a intenção americana de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas.

No documento, o governo brasileiro afirma que a medida pode produzir efeitos amplos para cidadãos brasileiros, especialmente nas áreas financeira, migratória e penal, devido à forma como a legislação antiterrorismo americana é aplicada.

O texto também menciona que, em tese, existe a possibilidade de uso de força militar pelos Estados Unidos em território brasileiro.

Segundo o Itamaraty, a classificação das facções como organizações terroristas não traria benefícios concretos para a cooperação entre os dois países no combate ao crime organizado, uma vez que elas já podem ser alvo de ações conjuntas por estarem enquadradas como organizações criminosas transnacionais.

Fonte: CNN