Casa Branca estuda instalar cercas permanentes em avenida histórica para reforçar segurança

Plano do governo Trump prevê barreiras fixas na Pennsylvania Avenue e na Lafayette Square para reduzir custos com estruturas temporárias e ampliar a proteção do complexo presidencial.

O governo do presidente Donald Trump estuda instalar cercas permanentes em um trecho da Pennsylvania Avenue, nas proximidades da Casa Branca, como parte de um plano para reforçar a segurança do complexo presidencial e reduzir os custos recorrentes com a montagem de barreiras temporárias durante eventos especiais.

Segundo fontes ouvidas pela CBS News, a proposta prevê a instalação de cercas entre as ruas 15th Street e 17th Street NW, abrangendo também a área da Lafayette Square, um dos pontos turísticos mais visitados de Washington, D.C.

A Pennsylvania Avenue é uma das vias mais simbólicas dos Estados Unidos, ligando a *Casa Branca ao Capitólio* e oferecendo aos turistas uma das vistas mais conhecidas da fachada norte da residência oficial do presidente.

Decisão ainda depende de Trump

Até esta sexta-feira (10), o projeto ainda não havia sido aprovado e aguardava a decisão final do presidente Donald Trump. Ainda não está claro se ele apoiará a instalação permanente das barreiras em uma área que normalmente permanece aberta ao público, sendo fechada apenas em períodos de reforço na segurança.

Segundo as fontes, o plano ainda está em fase inicial e nenhum contrato para a execução das obras foi firmado.

A proposta prevê que o Serviço Secreto dos Estados Unidos e a Casa Branca mantenham a possibilidade de abrir ou fechar trechos das cercas conforme as necessidades operacionais e de segurança.

Em vez de construir uma estrutura totalmente nova, autoridades avaliam reutilizar cercas já empregadas regularmente em grandes eventos e operações de segurança, embora ainda não esteja definido quanto de infraestrutura adicional será necessário.

Medida ocorre após preocupações com segurança

A discussão sobre o reforço da segurança ganhou força após um tiroteio nas proximidades da Casa Branca, ocorrido no fim de maio, próximo à entrada da 17th Street.

Em nota enviada à CBS News, um porta-voz da Casa Branca afirmou que as discussões fazem parte das avaliações permanentes sobre a segurança do complexo presidencial.

"Há discussões contínuas sobre como tornar o complexo da Casa Branca o mais seguro possível. No entanto, nada foi confirmado até o momento. Qualquer projeto que avance passará pelos processos necessários de análise e aprovação", informou o governo.

Caso seja implementada, a medida representará uma mudança permanente na paisagem de uma das áreas mais emblemáticas e visitadas da capital americana.

Fonte: CBS