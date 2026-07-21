FIFA corta Donald Trump da foto oficial do título da Espanha na Copa do Mundo

Presidente dos Estados Unidos permaneceu ao lado dos jogadores durante a cerimônia de premiação, mas apareceu apenas parcialmente na imagem divulgada pela entidade.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ficou praticamente de fora da foto oficial da FIFA que registra o momento em que o capitão da seleção espanhola, Rodri, ergue a taça da Copa do Mundo de 2026.

Embora Trump tenha participado da cerimônia de premiação e permanecido ao lado dos jogadores após entregar o troféu, a imagem publicada pela FIFA nas redes sociais mostra apenas uma pequena parte de seu braço.

A presença do presidente chamou atenção durante a celebração. Após a vitória da Espanha por 1 a 0 sobre a Argentina, na final disputada no domingo (19), Trump entregou as medalhas aos jogadores das duas seleções e, em seguida, passou o troféu ao capitão espanhol.

Depois da entrega, o presidente permaneceu ao lado da equipe durante a comemoração. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, chegou a se aproximar e aparentou indicar que Trump deixasse o palco, mas o chefe da Casa Branca continuou ao lado dos atletas.

A cena gerou comparações com a final do Mundial de Clubes de 2025, quando Trump permaneceu ao lado dos jogadores do Chelsea durante a celebração do título.

Nas redes sociais, a foto divulgada pela FIFA rapidamente repercutiu entre os torcedores. Muitos comentaram que o presidente apareceu apenas parcialmente na imagem.

Entre as reações, usuários escreveram mensagens como: "Como o Trump se esforçou para aparecer nessa foto...", "Só dá para ver um pedaço do braço dele" e “Finalmente a FIFA acertou!".

A FIFA não comentou o enquadramento escolhido para a fotografia oficial.

Fonte: CBS

