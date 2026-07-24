Canadá cancela inauguração de ponte com os EUA após novo tarifaço de Trump

Cerimônia conjunta foi suspensa depois que o governo americano anunciou tarifa extra de 50% sobre produtos canadenses

O governo do Canadá cancelou a cerimônia conjunta de inauguração da Ponte Internacional Gordie Howe, que liga Windsor, na província de Ontário, a Detroit, nos Estados Unidos. A decisão foi tomada após o presidente Donald Trump anunciar uma tarifa adicional de 50% sobre diversos produtos importados do Canadá.

O evento entre os dois países estava programado para esta sexta-feira (24), mas Ottawa considerou inadequado realizar uma celebração em meio ao novo impasse comercial.

"Diante das ameaças de medidas comerciais feitas pelos Estados Unidos no início desta semana, seria inadequado prosseguir com um evento comemorativo entre os dois países", afirmou Jenna Ghassabeh, porta-voz do ministro da Infraestrutura do Canadá, Gregor Robertson.

Segundo a Associated Press, os dois governos haviam chegado recentemente a um acordo para realizar a cerimônia após meses de atrasos causados por divergências sobre o projeto. Agora, o Canadá realizará um evento próprio, enquanto os Estados Unidos ainda não confirmaram se promoverão uma inauguração separada.

Apesar do cancelamento da cerimônia conjunta, a previsão é que a ponte seja aberta ao tráfego no dia 27 de julho, embora autoridades americanas afirmem que o cronograma ainda pode sofrer alterações.

Com 2,4 quilômetros de extensão, a Ponte Internacional Gordie Howe cruza o Rio Detroit e é considerada uma das obras de infraestrutura mais importantes para o comércio entre os dois países. O projeto, iniciado em 2018, custou cerca de US$ 4,4 bilhões e foi financiado pelo governo canadense, que deverá recuperar o investimento por meio da cobrança de pedágios.

A estrutura homenageia Gordie Howe, um dos maiores nomes da história do hóquei no gelo canadense, que atuou por 25 temporadas no Detroit Red Wings.

A decisão de cancelar o evento amplia a tensão entre Canadá e Estados Unidos. Além do novo pacote de tarifas, Trump já havia defendido anteriormente mudanças no modelo de financiamento da ponte e chegou a sugerir que o Canadá cedesse parte da propriedade da estrutura aos Estados Unidos.

Fonte: G1