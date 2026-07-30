Senadores democratas acusam governo Trump de espalhar teorias conspiratórias sobre eleições brasileiras

Parlamentares reagiram a reportagem que afirma que autoridades americanas planejavam viajar ao Brasil para questionar a segurança das urnas eletrônicas.

Senadores democratas do Comitê de Relações Exteriores dos Estados Unidos criticaram o governo do presidente Donald Trump após a divulgação de uma reportagem do jornal The Washington Post que aponta um plano para enviar representantes do Departamento de Estado ao Brasil com o objetivo de questionar a integridade do sistema eleitoral brasileiro.

Em publicação na rede social X, os parlamentares afirmaram que "promover teorias conspiratórias sobre as eleições não torna os Estados Unidos mais seguros. Isso corrói a confiança na democracia do país e afasta seus aliados no exterior.”

A manifestação foi motivada por uma reportagem do The Washington Post, segundo a qual o governo americano preparava o envio de dois altos funcionários do Departamento de Estado ao Brasil poucas semanas antes das eleições presidenciais, marcadas para 4 de outubro.

De acordo com o jornal, a missão seria composta por Riley M. Barnes, secretário-assistente, e Samuel Samson, subsecretário-assistente. A publicação afirma, com base em fontes americanas e brasileiras ouvidas sob condição de anonimato, que a viagem tinha como objetivo levantar questionamentos sobre a transparência e a confiabilidade das urnas eletrônicas brasileiras.

Ainda segundo a reportagem, o governo brasileiro negou os pedidos de visto dos dois integrantes da delegação.

A nota dos democratas foi publicada na conta oficial da ala do Comitê de Relações Exteriores do Senado, presidida pela senadora Jeanne Shaheen, de New Hampshire. Ao compartilhar a reportagem, a parlamentar destacou um trecho do texto que afirma que os Estados Unidos, que antes utilizavam sua influência para defender democracias em risco, estariam agora enviando representantes políticos para desacreditar o sistema eleitoral de outro país.

Até o momento, não houve manifestação oficial do governo Trump sobre as críticas feitas pelos senadores democratas.

Fonte: G1