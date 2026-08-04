George Santos paga US$ 35 mil para encerrar investigação federal sobre apostas suspeitas

Ex-deputado republicano de Nova York fechou acordo com a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA após operações no mercado de previsões Kalshi; agência também aplicou proibição de três anos para negociar.

O ex-congressista George Santos concordou em pagar US$ 35 mil para encerrar uma investigação federal sobre negociações consideradas suspeitas na plataforma de previsões Kalshi. O acordo foi anunciado na sexta-feira e envolve apostas feitas antes do discurso do Estado da União do presidente Donald Trump.

Segundo a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC), Santos terá que devolver mais de US$ 17 mil obtidos com as operações consideradas ilegais e pagar uma multa adicional de US$ 17,5 mil. A agência também determinou que ele fique proibido de realizar negociações na plataforma por três anos.

Santos afirmou que aceitou o acordo apenas para “deixar o assunto para trás” e não admitiu qualquer irregularidade. Seu advogado, Joseph Murray, declarou que a decisão foi uma forma de evitar uma disputa judicial longa e cara.

A investigação começou após Santos apostar contra sua própria participação no discurso de Trump. Antes do evento, ele havia divulgado várias vezes que estaria presente em Washington, mas minutos após o início da cerimônia afirmou nas redes sociais que problemas no aeroporto impediram sua chegada ao Capitólio.

Na época, usuários das redes sociais questionaram a situação, já que a Kalshi indicava cerca de 75% de chance de Santos comparecer ao evento. Ele respondeu dizendo que os mercados de previsão eram “frágeis” e que algumas pessoas perderam dinheiro enquanto outras ganharam.

A própria Kalshi informou que denunciou o caso aos reguladores e pretende iniciar uma ação interna, além de buscar compensar usuários caso receba valores recuperados pelas penalidades.

O episódio também levou a plataforma concorrente Polymarket a romper uma parceria com Santos em junho.

Santos ganhou notoriedade nacional após ser eleito para representar parte do Queens e Long Island, em Nova York, mas sua carreira política entrou em crise após revelações de que várias informações de sua biografia eram falsas. Ele acabou expulso do Congresso, acusado de fraude eletrônica e roubo de identidade relacionados ao financiamento de sua campanha.

O ex-deputado se declarou culpado e chegou a cumprir menos de três meses de uma pena superior a sete anos, antes de receber clemência do presidente Donald Trump no ano passado.

Fonte: ABC