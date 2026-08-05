Governo Trump anuncia revogação do visto da embaixadora do Brasil nos EUA em meio a tensão diplomática

Departamento de Estado afirma que Maria Luiza Ribeiro Viotti poderá permanecer no país, mas sem visto válido; medida estaria ligada à demora do Brasil em aprovar novo embaixador americano em Brasília.

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira (4) a revogação do visto da embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti, em mais um capítulo da escalada de tensão diplomática entre os dois países.

Segundo o Departamento de Estado americano, a decisão foi tomada em resposta à demora do governo brasileiro em conceder o aval diplomático para a nomeação de **Daniel Perez** como novo embaixador dos Estados Unidos no Brasil.

O órgão informou que a medida não representa uma expulsão da diplomata. De acordo com o governo americano, Viotti poderá continuar nos Estados Unidos, mas sem um visto válido. O documento poderá ser restabelecido caso o Brasil autorize oficialmente a indicação do novo embaixador americano.

Perez foi indicado pela Casa Branca em junho e já recebeu aprovação de uma comissão do Senado dos Estados Unidos, mas ainda precisa passar pela votação do plenário.

Pelas normas diplomáticas internacionais, antes de um embaixador assumir um posto em outro país, o governo anfitrião precisa conceder o chamado agrément, uma autorização formal para a nomeação. Segundo os EUA, o Brasil ainda não teria dado essa aprovação.

O governo americano afirma que autoridades brasileiras indicaram que a autorização só deve ocorrer após as eleições presidenciais. O Itamaraty ainda não havia se manifestado sobre o anúncio até a última atualização.

A decisão acontece cerca de dez dias após o Brasil negar vistos para dois diplomatas do Departamento de Estado americano que planejavam visitar o país. Os funcionários Riley M. Barnes e Samuel Samson foram citados em uma reportagem do *The Washington Post* sobre uma estratégia para questionar a integridade do sistema eleitoral brasileiro.

Os Estados Unidos negaram que a viagem tivesse intenção de interferir nas eleições e afirmaram que o objetivo era discutir temas como integridade eleitoral, liberdade religiosa e liberdade de expressão.

Relação entre Brasil e EUA enfrenta novo desgaste

As relações entre os dois países passaram por uma série de atritos desde 2025, quando o presidente Donald Trump anunciou tarifas sobre produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos.

Na época, Trump relacionou a medida ao que chamou de perseguição política contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Após negociações, parte das tensões foi reduzida, com o governo americano diminuindo algumas tarifas e retirando determinadas sanções contra autoridades brasileiras.

O cenário voltou a piorar após os Estados Unidos classificarem as facções brasileiras Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas.

Semanas depois, Washington anunciou novas tarifas contra produtos brasileiros, incluindo uma taxa de 25% baseada em uma investigação comercial e outra tarifa adicional de 12,5% aplicada ao Brasil e outros países.

Novo embaixador americano no Brasil

Daniel Perez, de 38 anos, é presidente da Câmara dos Deputados da Flórida e integrante do Partido Republicano. Filho de imigrantes cubanos, nasceu em Nova York e se mudou ainda criança para a Flórida.

Se aprovado pelo Senado americano, ele será o primeiro embaixador dos Estados Unidos no Brasil desde a saída de Elizabeth Bagley, indicada pelo ex-presidente Joe Biden. O cargo está vago desde janeiro de 2025.

Fonte: G1