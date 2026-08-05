Brasil prepara resposta aos EUA após revogação de visto de embaixadora brasileira

Governo Lula avalia aplicar princípio da reciprocidade após decisão de Washington contra Maria Luiza Ribeiro Viotti; presidente chama medida de "irresponsável" e critica postura americana.

O governo brasileiro decidiu adotar uma medida de reciprocidade contra os Estados Unidos após Washington revogar o visto da embaixadora do Brasil no país, Maria Luiza Ribeiro Viotti.

A diplomata teve o visto cancelado pelo Departamento de Estado americano na terça-feira (4), mas poderá permanecer nos Estados Unidos enquanto continuar exercendo suas funções em Washington. No entanto, caso deixe o território americano, ela não poderá retornar sem uma nova autorização de entrada.

Segundo o governo dos Estados Unidos, a decisão foi uma resposta à demora do Brasil em conceder o aval diplomático para a nomeação de Daniel Perez como novo embaixador americano em Brasília.

O princípio da reciprocidade prevê que um país adote medidas equivalentes quando considera que outro governo estabeleceu uma ação desfavorável em uma relação bilateral.

Uma reunião entre integrantes do governo brasileiro está prevista para definir qual será a resposta oficial. A principal dúvida é se a reação ocorrerá na área de vistos ou se será adotada outra medida diplomática de impacto semelhante.

Fontes do governo brasileiro afirmam avaliar que a decisão americana possui um componente político e eleitoral, e que a situação não poderia ficar sem uma resposta formal.

Em nota divulgada na terça-feira (4), o governo brasileiro classificou como “falsas” as justificativas apresentadas pelos Estados Unidos e afirmou que a medida seria motivada por “razões ideológicas incompatíveis com uma parceria bilateral baseada no respeito mútuo”.

Lula critica decisão dos EUA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou nesta quarta-feira (5) como “irresponsável” a decisão do governo americano de revogar o visto da embaixadora brasileira.

Durante entrevista ao podcast “Meteoro Brasil”, Lula afirmou que a medida não condiz com a história de relações diplomáticas entre os dois países.

Segundo o presidente, o Brasil exige respeito e não aceitará pressões externas relacionadas ao processo eleitoral brasileiro.

Lula também criticou a demora dos Estados Unidos em indicar um novo embaixador para o Brasil e afirmou que Washington não poderia exigir que o país seguisse um cronograma determinado pelo governo americano.

Durante a entrevista, o presidente disse ainda ter orientado o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, a não agendar reuniões com embaixadores estrangeiros até o fim das eleições.

Relação entre Brasil e EUA passa por novo momento de tensão

A crise diplomática ocorre após uma sequência de atritos entre Brasília e Washington.

Nos últimos meses, o governo americano anunciou tarifas sobre produtos brasileiros e classificou as medidas como resposta a questões comerciais. Já autoridades brasileiras apontaram possíveis motivações políticas relacionadas ao cenário eleitoral do país.

A tensão aumentou após os Estados Unidos classificarem as facções brasileiras Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas.

Pouco depois, o Brasil negou vistos para dois funcionários do Departamento de Estado americano que planejavam visitar o país para reuniões sobre temas como integridade eleitoral, liberdade religiosa e liberdade de expressão.

A revogação do visto da embaixadora brasileira representa mais um episódio no desgaste das relações entre os dois países.

Fonte: G1