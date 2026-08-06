Lula sinaliza nova conversa com Trump após aumento da tensão entre Brasil e EUA

Presidente brasileiro disse que pretende falar com o líder americano sobre conflitos internacionais e não descartou tratar da crise diplomática entre os dois países

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que pretende conversar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em meio ao aumento das tensões diplomáticas entre Brasília e Washington.

Ainda não há uma data definida para o possível contato entre os dois líderes. A declaração foi feita durante uma entrevista ao canal Os Três Elementos, na quarta-feira (5).

Segundo Lula, a intenção da conversa seria discutir caminhos para promover a paz mundial e buscar uma reunião entre líderes de grandes potências. Ele afirmou que já conversou com o presidente da China, Xi Jinping, e com o líder russo Vladimir Putin, e que pretende falar também com Trump.

“O mundo está precisando de paz, e não de guerra. Vou falar com o Trump também. São cinco pessoas no Conselho de Segurança da ONU. Se reúnam, tomem café, uísque, qualquer coisa, mas se reúnam para decidir o que fazer com o mundo”, declarou.

O tema também foi citado por Lula durante uma reunião com integrantes da Federação PSOL-Rede, no Palácio da Alvorada. Na ocasião, o presidente comentou sobre a Guerra da Ucrânia e disse acreditar que Trump, Putin e Xi Jinping podem contribuir para uma solução do conflito.

Apesar disso, aliados do governo afirmam que uma ligação entre Lula e Trump ainda não está sendo organizada oficialmente, mas é considerada uma possibilidade tanto para discutir questões internacionais quanto a crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos.

Tensão entre Brasil e Estados Unidos

A relação entre os dois países passou por novo desgaste após o Departamento de Estado americano anunciar uma mudança no visto da embaixadora brasileira em Washington, Maria Luiza Viotti.

O visto de múltiplas entradas da diplomata foi alterado para uma autorização de entrada única. Na prática, caso ela deixe os Estados Unidos, precisará solicitar um novo visto para retornar ao país.

A decisão foi interpretada pelo governo brasileiro como um gesto político em meio às tensões envolvendo os dois países.

Além disso, os Estados Unidos prorrogaram por mais um ano o chamado “estado de emergência” relacionado ao Brasil. A medida não gera efeitos imediatos, mas pode servir como base para futuras sanções ou ações contra o país.

Fonte:ABC