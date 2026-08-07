Trump anuncia mais de US$ 180 milhões para formação de profissionais da mineração

Programa busca ampliar a mão de obra especializada e acelerar a produção americana de minerais críticos, estratégicos para tecnologia e defesa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve anunciar nesta sexta-feira (7) mais de US$ 180 milhões em subsídios para fortalecer programas de educação e formação profissional voltados à indústria de mineração, segundo informações obtidas pela CBS News.

O anúncio será feito durante uma reunião no Departamento de Estado, com a participação de representantes de universidades como a Colorado School of Mines. Também devem participar o secretário de Estado, Marco Rubio, o secretário do Interior, Doug Burgum, e o secretário de Comércio, Howard Lutnick.

Do total anunciado, US$ 100 milhões serão destinados a um novo programa do Departamento de Energia para ampliar a formação de profissionais especializados em mineração e minerais críticos.

A iniciativa pretende aumentar significativamente, nos próximos dois anos, o número de pessoas formadas em áreas relacionadas ao setor. Os recursos poderão financiar bolsas de estudo e outros programas de capacitação.

Universidades, faculdades comunitárias, escolas técnicas, associações do setor e outras organizações poderão se candidatar aos recursos.

Universidades também receberão investimentos

Além do programa federal, as Forças Armadas americanas devem destinar mais de US$ 80 milhões a três universidades.

A Colorado School of Mines deverá receber US$ 32,7 milhões para criar um centro voltado ao desenvolvimento tecnológico.

A South Dakota School of Mines receberá cerca de US$ 25 milhões para programas de formação e desenvolvimento de mão de obra.

Já a Johns Hopkins University deverá receber US$ 23,6 milhões para um programa focado em reciclagem de materiais.

Disputa por minerais estratégicos

Os investimentos fazem parte da estratégia do governo Trump para aumentar a produção doméstica de minerais críticos, como lítio, silício, grafite e elementos de terras raras.

Esses materiais são fundamentais para a fabricação de semicondutores, equipamentos aeroespaciais, baterias, sistemas de defesa e outras tecnologias modernas.

A iniciativa também está relacionada à crescente preocupação de Washington com a dependência da China. O país asiático possui uma participação significativa tanto na mineração quanto no processamento de diversos minerais considerados estratégicos.

Paralelamente, a administração Trump vem adotando medidas para fortalecer a indústria de carvão mineral. Em junho, o governo anunciou US$ 700 milhões em subsídios para usinas de carvão e um terminal de exportação, além de flexibilizar regras ambientais que restringiam o setor.

Fonte: CBS