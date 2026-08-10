EUA dizem que respeitarão resultado de eleições livres e justas no Brasil

Declaração ocorre em meio à tensão entre Brasília e Washington e ao impasse sobre a nomeação de Daniel Perez para a embaixada americana

Os Estados Unidos afirmaram que respeitarão qualquer governo escolhido pelos brasileiros em eleições livres e justas, em meio ao aumento das tensões diplomáticas entre Washington e Brasília.

Fontes do Departamento de Estado americano disseram à CNN Brasil que os Estados Unidos têm um histórico de manter relações com governos de diferentes correntes políticas no Brasil.

“Respeitamos o povo brasileiro e qualquer governo que eles escolham livremente por meio de eleições livres e justas no Brasil”, afirmou o Departamento de Estado em nota.

A declaração ocorre enquanto os dois países enfrentam um impasse envolvendo a indicação do republicano Daniel Perezpara o cargo de embaixador dos Estados Unidos no Brasil.

Agrément de Perez continua pendente

Na sexta-feira (7), o Senado americano aprovou a indicação de Perez para representar os Estados Unidos em Brasília.

Apesar da aprovação em Washington, o político ainda depende do agrément do governo brasileiro, autorização formal necessária para que um embaixador possa assumir o cargo.

Segundo fontes americanas ouvidas pela CNN Brasil, o governo brasileiro teria indicado que provavelmente continuará adiando a decisão sobre o agrément até depois das eleições brasileiras.

O processo pode, portanto, permanecer sem uma definição por um período prolongado.

Tensão entre os dois governos aumenta

O impasse sobre o novo embaixador ocorre em meio a uma série de episódios que aumentaram o desgaste diplomático entre os países.

Em março, o Brasil negou vistos a uma delegação dos Estados Unidos que participaria de um fórum relacionado a minerais críticos.

Mais recentemente, vistos de viagem também foram negados a integrantes de alto escalão do Bureau de Democracia, Direitos Humanos e Trabalho (DRL) do Departamento de Estado.

Para Washington, essas decisões, somadas à demora na concessão do agrément de Daniel Perez, contribuíram para a adoção de uma medida considerada de reciprocidade.

Visto de embaixadora brasileira foi revogado

Na terça-feira (4), os Estados Unidos anunciaram a revogação do visto da embaixadora brasileira em Washington, Maria Luiza Viotti.

Segundo o Departamento de Estado, a medida foi uma resposta às restrições impostas anteriormente pelo governo brasileiro.

A justificativa apresentada por Washington é que as limitações entre os dois países não podem funcionar de maneira unilateral.

Apesar da escalada diplomática, o Departamento de Estado reforçou que os Estados Unidos mantêm relações com governos brasileiros de diferentes espectros políticos e que respeitarão o resultado das próximas eleições.

A declaração ocorre enquanto Brasília e Washington seguem negociando questões diplomáticas importantes, incluindo a definição do próximo representante americano no Brasil.

Fonte: CNN