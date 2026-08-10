Deputado dos EUA publica montagem de Lula como Maduro e provoca reação nas redes

O deputado republicano Carlos Gimenez, da Flórida, publicou nas redes sociais uma montagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva como se ele tivesse sido capturado, em uma referência à imagem divulgada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após a prisão do ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro.
Na montagem, Lula aparece segurando uma garrafa de cachaça e vestindo um moletom cinza semelhante ao usado por Maduro na fotografia publicada por Trump após sua prisão.
A imagem foi acompanhada da frase “o que o espera”.
Gimenez é um conhecido apoiador de Trump e representa um distrito da Flórida na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos.
A publicação também foi compartilhada pelo ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro e pelo influenciador Paulo Figueiredo, ampliando a repercussão da montagem nas redes sociais.
Deputado volta a criticar Lula
Horas depois, Gimenez publicou outra imagem e fez novas críticas ao presidente brasileiro.
Na publicação, o parlamentar acusou Lula de ter influência de seus “chefes da ditadura ‘castrocomunista’”.
“A hostilidade de Lula em relação a Marco Rubio não surpreende. Diante de uma liderança firme que defende a liberdade, a esquerda radical responde com ataques. O Brasil merece mais: liberdade, democracia e um futuro longe da influência ‘castrocomunista’”, escreveu o deputado.
A declaração ocorre em meio ao aumento das tensões entre os governos brasileiro e americano, especialmente em torno de questões diplomáticas e das relações entre Brasília e Washington.
Itamaraty ainda não se pronunciou
O g1 informou ter procurado o Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) para saber se o governo brasileiro pretende se manifestar sobre a publicação do parlamentar americano.
Até o momento, o Itamaraty não havia apresentado um posicionamento sobre a montagem.
A publicação de Gimenez ocorre enquanto autoridades dos dois países trocam críticas e adotam medidas diplomáticas, em um dos períodos de maior tensão recente nas relações entre Brasil e Estados Unidos.
Fonte: G1