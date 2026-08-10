Deputado dos EUA publica montagem de Lula como Maduro e provoca reação nas redes

Republicano Carlos Gimenez, aliado de Trump, compartilhou imagem do presidente brasileiro com roupa semelhante à usada pelo ex-presidente venezuelano após sua prisão

O deputado republicano Carlos Gimenez, da Flórida, publicou nas redes sociais uma montagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva como se ele tivesse sido capturado, em uma referência à imagem divulgada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após a prisão do ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro.

Na montagem, Lula aparece segurando uma garrafa de cachaça e vestindo um moletom cinza semelhante ao usado por Maduro na fotografia publicada por Trump após sua prisão.

A imagem foi acompanhada da frase “o que o espera”.

Gimenez é um conhecido apoiador de Trump e representa um distrito da Flórida na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos.

A publicação também foi compartilhada pelo ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro e pelo influenciador Paulo Figueiredo, ampliando a repercussão da montagem nas redes sociais.

Deputado volta a criticar Lula

Horas depois, Gimenez publicou outra imagem e fez novas críticas ao presidente brasileiro.

Na publicação, o parlamentar acusou Lula de ter influência de seus “chefes da ditadura ‘castrocomunista’”.

“A hostilidade de Lula em relação a Marco Rubio não surpreende. Diante de uma liderança firme que defende a liberdade, a esquerda radical responde com ataques. O Brasil merece mais: liberdade, democracia e um futuro longe da influência ‘castrocomunista’”, escreveu o deputado.

A declaração ocorre em meio ao aumento das tensões entre os governos brasileiro e americano, especialmente em torno de questões diplomáticas e das relações entre Brasília e Washington.

Itamaraty ainda não se pronunciou

O g1 informou ter procurado o Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) para saber se o governo brasileiro pretende se manifestar sobre a publicação do parlamentar americano.

Até o momento, o Itamaraty não havia apresentado um posicionamento sobre a montagem.

A publicação de Gimenez ocorre enquanto autoridades dos dois países trocam críticas e adotam medidas diplomáticas, em um dos períodos de maior tensão recente nas relações entre Brasil e Estados Unidos.

Fonte: G1