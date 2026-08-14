Lula diz que Brasil pode "vencer os Estados Unidos na narrativa" em meio à tensão comercial

Presidente afirma que país tem argumentos para contestar medidas americanas e diz que adoção de reciprocidade busca mostrar que Brasil "não é pouca coisa"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (14) que o Brasil pode “vencer os Estados Unidos na narrativa” diante das medidas adotadas pelo governo americano contra o país. Segundo Lula, embora o Brasil não tenha o mesmo poderio militar dos Estados Unidos, possui argumentos para contestar as acusações feitas contra o governo brasileiro.

Durante entrevista aos podcasts “Não Inviabilize” e “As Cunhãs”, no Palácio da Alvorada, Lula também afirmou que os Estados Unidos tomaram medidas contra o Brasil com base em informações que considera falsas.

“Eles taxaram o Brasil com base em mentira”, declarou o presidente.

Lula citou, entre os argumentos que considera infundados, acusações de que o Brasil compraria produtos relacionados ao trabalho escravo e de que não estaria combatendo o desmatamento de forma adequada.

Brasil aposta em reciprocidade

O presidente também afirmou que o Brasil iniciou um processo para avaliar medidas de reciprocidade em resposta às ações americanas.

Segundo Lula, a estratégia busca demonstrar que o país possui capacidade de reagir e defender seus interesses nas relações comerciais e diplomáticas.

“O Brasil não é pouca coisa”, afirmou o presidente ao defender a posição brasileira.

Lula disse ainda acreditar que será possível contestar as acusações americanas por meio de uma estratégia de comunicação que apresente a versão brasileira dos fatos.

Declarações ocorrem durante corrida eleitoral

A entrevista acontece em meio à disputa eleitoral de 2026. Candidato à reeleição, Lula tem ampliado sua participação em podcasts e plataformas digitais nas últimas semanas, buscando alcançar novos públicos e fortalecer sua presença nas redes sociais.

Recentemente, o presidente participou do podcast “Inteligência Ltda.”, onde também abordou temas relacionados à campanha, à economia, aos programas do governo e ao cenário político.

A estratégia digital ocorre enquanto Lula reduz sua participação em entrevistas e sabatinas de veículos tradicionais de imprensa. A avaliação da campanha petista é que os podcasts permitem conversas mais longas e um contato mais direto com diferentes públicos.

A propaganda eleitoral no rádio e na televisão começa oficialmente em 28 de agosto. Nesta quinta-feira, Lula iniciou as gravações dos primeiros vídeos que serão utilizados na campanha.

As peças devem integrar a estratégia de comunicação do presidente, de candidatos do PT e de aliados durante a disputa eleitoral.

Fonte: G1