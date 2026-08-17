EUA discutem novas sanções contra Alexandre de Moraes, diz jornal



O governo dos Estados Unidos está discutindo a possibilidade de impor novas sanções ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, segundo reportagem publicada neste domingo (16) pelo jornal Financial Times.

De acordo com o periódico, que citou fontes familiarizadas com o assunto, a possível medida estaria relacionada à investigação sobre a origem de uma reportagem envolvendo o ministro Flávio Dino.

Na semana passada, Moraes autorizou mandados de busca e apreensão no âmbito da investigação.

Moraes já foi alvo de sanções

Em julho de 2025, o governo americano aplicou sanções contra Alexandre de Moraes com base na Lei Magnitsky, utilizada pelos Estados Unidos contra pessoas acusadas de graves violações de direitos humanos ou corrupção.

Na época, a medida foi apresentada pelo governo americano como uma resposta à atuação de Moraes no processo que levou à condenação e prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, no caso relacionado à tentativa de golpe após as eleições de 2022.

As sanções, porém, foram revogadas pelo governo dos EUA em dezembro de 2025.

Funcionária do Departamento de Estado critica ações do Brasil

Também neste domingo, Sarah B. Rodgers, subsecretária de Diplomacia Pública do Departamento de Estado dos EUA, comentou no X sobre recentes alterações no algoritmo da plataforma relacionadas às eleições brasileiras.

“Esse tipo de transparência algorítmica é exatamente o que muitos reguladores dizem querer. Também sinaliza uma censura imposta pelo Brasil”, escreveu Rodgers.

As novas discussões sobre possíveis sanções ocorrem em meio ao aumento das tensões diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, especialmente em torno de decisões do STF, liberdade de expressão e medidas relacionadas às plataformas digitais.

Fonte: G1