EUA trocam chefe do escritório responsável pelas relações com Brasil e América Latina

O governo de Donald Trump mudou o comando do escritório do Departamento de Estado responsável pelas relações dos Estados Unidos com o Brasil e os demais países da América Latina.

Juan Pablo Segura assumiu, na sexta-feira (14), o cargo de secretário-assistente para Assuntos do Hemisfério Ocidental, substituindo o embaixador Michael Kozak, que ocupava a função interinamente.

Segura foi indicado por Trump em abril, passou por audiência no Senado em junho e teve sua nomeação confirmada neste mês.

Novo secretário já fez críticas ao Brasil

Antes de assumir o cargo, Segura já havia se manifestado publicamente sobre questões envolvendo o Brasil.

Em fevereiro de 2025, após o ministro Alexandre de Moraes determinar uma multa contra o X, então sob comando de Elon Musk, Segura criticou a medida nas redes sociais.

“Bloquear o acesso a informações e aplicar multas a empresas sediadas nos EUA por se recusarem a censurar pessoas que vivem nos Estados Unidos é incompatível com valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão”, escreveu na época.

Musk respondeu à publicação com emojis de apoio.

Agora à frente do escritório, Segura afirmou que pretende trabalhar para implementar a agenda de Trump na região.

Segundo ele, o objetivo inclui combater cartéis e narcoterroristas, promover prosperidade econômica e reforçar a segurança das fronteiras.

Mudança acontece em meio a tensão entre Brasil e EUA

A troca ocorre em um momento de forte tensão diplomática entre os dois países.

No início de agosto, os Estados Unidos revogaram o visto da embaixadora brasileira em Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti. O governo americano relacionou a decisão à demora do Brasil em conceder o aval para Daniel Perez, indicado por Trump para ser o novo embaixador dos EUA no Brasil.

A indicação também gerou desconforto no governo brasileiro porque, segundo relatos, foi anunciada antes da consulta formal às autoridades brasileiras.

Pouco antes, o Itamaraty havia negado vistos a dois diplomatas americanos que pretendiam viajar ao Brasil. Eles foram apontados pelo Washington Post como integrantes de uma estratégia para questionar o sistema eleitoral brasileiro — acusação negada pelos Estados Unidos.

Quem é Juan Pablo Segura?

Republicano, Segura disputou uma vaga no Senado estadual da Virgínia em 2023, mas perdeu para um candidato democrata.

Em 2025, foi nomeado secretário de Comércio e Desenvolvimento Econômico da Virgínia pelo governador republicano Glenn Youngkin, onde atuou em comércio internacional e atração de investimentos.

Antes da carreira no setor público, Segura foi empresário. Em 2014, fundou a Babyscripts, empresa de tecnologia voltada ao acompanhamento de gestantes e mães no período pós-parto.

Agora, ele assume um dos principais postos da política externa americana para a América Latina em um momento de relações particularmente delicadas entre Washington e Brasília.

Fonte: G1