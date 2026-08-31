Ex-deputado George Santos é banido permanentemente de plataforma de apostas

A plataforma de mercado de previsões Kalshi anunciou o banimento permanente do ex-deputado americano George Santos, que é filho de imigrantes brasileiros.

A decisão ocorre após uma investigação regulatória apontar que Santos obteve lucro em operações realizadas antes do discurso do presidente Donald Trump sobre o Estado da União, em 24 de fevereiro.

Segundo a Kalshi, esta é a primeira vez que a empresa expulsa definitivamente um usuário.

O caso chamou atenção porque Santos havia afirmado repetidamente que participaria do evento. Na véspera do discurso, a própria plataforma estimava em quase 75% a probabilidade de que ele estivesse presente.

Poucos minutos após o início da cerimônia, porém, Santos publicou nas redes sociais que havia ficado retido no aeroporto e que não conseguiria comparecer.

A situação levantou suspeitas de que o ex-deputado teria apostado contra sua própria presença no evento utilizando uma informação que ainda não era conhecida pelo público.

A Kalshi comunicou as operações à Commodity Futures Trading Commission (CFTC), órgão responsável pela fiscalização dos mercados de derivativos nos Estados Unidos.

Multa e devolução dos lucros

Quando o caso veio a público, Santos negou ter conhecimento da investigação. Em entrevista à NPR, ele também se recusou a confirmar ou negar que tivesse uma conta na plataforma.

“Não estou dizendo que sim, nem dizendo que não”, afirmou na ocasião.

Em março, o ex-deputado comentou as acusações em seu podcast e afirmou que algumas pessoas haviam perdido dinheiro com as apostas. Segundo Santos, o episódio demonstraria como os mercados de previsões podem ser “frágeis”.

No início de agosto, Santos teve de devolver mais de US$ 17,5 mil que havia obtido com as operações, valor equivalente a cerca de R$ 88,9 mil. Ele também foi obrigado pelo governo americano a pagar uma multa de US$ 35 mil, aproximadamente R$ 179 mil.

O episódio acontece em meio ao aumento da fiscalização sobre plataformas de previsão como Kalshi e Polymarket. Legisladores americanos vêm pressionando as empresas a adotarem medidas para impedir negociações baseadas em informações privilegiadas.

As duas plataformas afirmam que monitoram as operações e comunicam negociações consideradas suspeitas às autoridades.

Fonte: G1