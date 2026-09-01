Google passa a mostrar "Lake America" nos mapas dos EUA após ordem de Trump

Mudança no nome do Lago Ontário ocorre após o presidente americano determinar oficialmente a alteração em meio à escalada da disputa comercial com o Canadá.

O Google começou a atualizar seus mapas para exibir o nome “Lake America” para o Lago Ontário nos Estados Unidos, após uma ordem executiva assinada pelo presidente Donald Trump determinando a mudança.



O lago está localizado entre o estado de Nova York, nos EUA, e a província de Ontário, no Canadá. A decisão ocorre em meio ao aumento das tensões comerciais entre os dois países, que são historicamente aliados.



Segundo o Google, usuários nos Estados Unidos verão “Lake America” nos mapas. Já no Canadá, o nome continuará aparecendo como “Lake Ontario”.



Em outros países, os dois nomes serão exibidos, com “Lake America” aparecendo entre parênteses.



A empresa afirmou que a atualização segue uma política já adotada para corpos d’água que possuem nomes diferentes dependendo do país.



O Google também explicou que seus mapas são atualizados para refletir mudanças de nomes presentes em fontes oficiais do governo americano.



Mudança ocorre em meio a disputa comercial

Trump assinou a ordem executiva na semana passada, determinando que o secretário do Interior, Doug Burgum, atualizasse o Geographic Names Information System (GNIS), sistema utilizado para padronizar nomes geográficos para uso federal.



A mudança aconteceu durante uma escalada da disputa comercial entre Estados Unidos e Canadá. No início deste mês, o governo americano começou a aplicar tarifas de até 50% sobre centenas de produtos canadenses.



Em resposta, o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, anunciou que o Canadá também aplicaria tarifas de até 50% sobre bilhões de dólares em produtos americanos.



A alteração do nome do lago ocorre depois de Trump também ter determinado a mudança do nome do Golfo do México para “Golfo da América” nos documentos e referências oficiais dos Estados Unidos.



A decisão, porém, não obriga outros países a adotarem a nova denominação.



O governador de Nova York, Kathy Hochul, afirmou após a assinatura da ordem executiva que o estado não pretende utilizar o novo nome.



Enquanto isso, o diretor de Comunicação da Casa Branca, Steven Cheung, comemorou a atualização nas redes sociais:



“É oficial! LAKE AMERICA no Google Maps.”

Fonte: CBS