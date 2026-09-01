Xi Jinping se reúne com Putin em cúpula que busca ampliar influência fora do Ocidente

Presidentes da China e da Rússia discutiram a guerra na Ucrânia durante encontro da Organização de Cooperação de Xangai, que reúne países como Irã e Índia.

O presidente da China, Xi Jinping, se reuniu nesta segunda-feira (31) com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, durante a cúpula anual da Organização de Cooperação de Xangai (OCX), realizada em Bishkek, capital do Quirguistão.



O encontro reúne líderes de países que buscam ampliar a cooperação regional e reduzir a dependência da ordem internacional liderada pelos Estados Unidos.



Segundo o Kremlin, Xi e Putin discutiram a guerra na Ucrânia, mas o conflito não foi o principal tema da reunião. Detalhes sobre as conversas não foram divulgados.



China e Rússia vêm estreitando relações nos últimos anos, especialmente desde o início da guerra na Ucrânia. Pequim mantém uma parceria estratégica com Moscou, embora negue fornecer armas para o conflito.



Irã e Índia também participam

Além de Xi e Putin, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, viajaram para Bishkek para participar da cúpula.



Outras reuniões bilaterais estão previstas durante o encontro. Putin e Pezeshkian, por exemplo, devem se reunir na terça-feira (1º).



O presidente do Quirguistão, Sadyr Japarov, também recebeu nesta segunda-feira o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.



O que é a Organização de Cooperação de Xangai?

Criada em 2001 por China, Rússia e quatro países da Ásia Central, a OCX surgiu inicialmente como um fórum voltado à segurança regional.



Desde então, a organização cresceu e passou a incluir dez países-membros:

China

Rússia

Índia

Irã

Belarus

Paquistão

Cazaquistão

Quirguistão

Tajiquistão

Uzbequistão



China e Rússia apresentam a organização como uma alternativa a instituições e alianças tradicionalmente associadas ao Ocidente, como o G7.



Pequim também tem buscado ampliar a influência da OCX por meio de iniciativas de desenvolvimento e cooperação financeira.



Apesar disso, analistas ressaltam que a organização não é um bloco político ou militar unificado. Seus integrantes possuem interesses próprios e mantêm divergências importantes entre si.



A cúpula ocorre em um momento de crescente disputa geopolítica entre grandes potências e de esforços de China e Rússia para promover uma ordem internacional menos dependente da liderança dos Estados Unidos.

Fonte: G1