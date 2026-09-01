Xi Jinping se reúne com Putin em cúpula que busca ampliar influência fora do Ocidente

O presidente da China, Xi Jinping, se reuniu nesta segunda-feira (31) com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, durante a cúpula anual da Organização de Cooperação de Xangai (OCX), realizada em Bishkek, capital do Quirguistão.
O encontro reúne líderes de países que buscam ampliar a cooperação regional e reduzir a dependência da ordem internacional liderada pelos Estados Unidos.
Segundo o Kremlin, Xi e Putin discutiram a guerra na Ucrânia, mas o conflito não foi o principal tema da reunião. Detalhes sobre as conversas não foram divulgados.
China e Rússia vêm estreitando relações nos últimos anos, especialmente desde o início da guerra na Ucrânia. Pequim mantém uma parceria estratégica com Moscou, embora negue fornecer armas para o conflito.
Irã e Índia também participam
Além de Xi e Putin, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, viajaram para Bishkek para participar da cúpula.
Outras reuniões bilaterais estão previstas durante o encontro. Putin e Pezeshkian, por exemplo, devem se reunir na terça-feira (1º).
O presidente do Quirguistão, Sadyr Japarov, também recebeu nesta segunda-feira o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.
O que é a Organização de Cooperação de Xangai?
Criada em 2001 por China, Rússia e quatro países da Ásia Central, a OCX surgiu inicialmente como um fórum voltado à segurança regional.
Desde então, a organização cresceu e passou a incluir dez países-membros:
China
Rússia
Índia
Irã
Belarus
Paquistão
Cazaquistão
Quirguistão
Tajiquistão
Uzbequistão
China e Rússia apresentam a organização como uma alternativa a instituições e alianças tradicionalmente associadas ao Ocidente, como o G7.
Pequim também tem buscado ampliar a influência da OCX por meio de iniciativas de desenvolvimento e cooperação financeira.
Apesar disso, analistas ressaltam que a organização não é um bloco político ou militar unificado. Seus integrantes possuem interesses próprios e mantêm divergências importantes entre si.
A cúpula ocorre em um momento de crescente disputa geopolítica entre grandes potências e de esforços de China e Rússia para promover uma ordem internacional menos dependente da liderança dos Estados Unidos.
Fonte: G1