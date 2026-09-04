Governo dos EUA usará IA em entrevistas para algumas vagas federais, dizem fontes

O governo federal dos Estados Unidos começará a usar inteligência artificial no processo de entrevistas de alguns candidatos a vagas públicas nos próximos dias, segundo autoridades americanas.

Nem todas as agências federais adotarão imediatamente a tecnologia. A ferramenta será inicialmente testada no chamado Tech Force, programa criado há oito meses para recrutar especialistas em tecnologia do setor privado para trabalhar por dois anos no governo.

Uma das autoridades afirmou que a plataforma CodeSignal será utilizada com os candidatos do Tech Force.

O governo federal, que emprega cerca de 1,9 milhão de pessoas, está atrás do setor privado na adoção de ferramentas de inteligência artificial para entrevistas como primeira etapa de triagem em processos seletivos com grande volume de candidatos.

Uma orientação publicada na semana passada pelo Office of Personnel Management (OPM), órgão responsável pela gestão de recursos humanos do governo federal, incentivou as agências a utilizar IA durante o processo de contratação. O documento, porém, determinou que haja supervisão humana, especialmente em decisões consideradas importantes relacionadas a pessoal.

No início deste ano, o OPM também lançou uma ferramenta que utiliza inteligência artificial para elaborar descrições de vagas.

Procurados, porta-vozes do órgão não responderam imediatamente.

O diretor do OPM, Scott Kupor, tem defendido a aceleração do processo de contratação do governo federal, frequentemente considerado lento. Ele também pediu aos dirigentes das agências que profissionais em início de carreira representem pelo menos um terço das novas contratações, como forma de reduzir o desequilíbrio provocado pelo envelhecimento da força de trabalho federal.

IA ganha espaço no setor de recursos humanos

A inteligência artificial vem sendo usada com mais frequência em tarefas do departamento de pessoal. Funcionários administrativos têm acesso, em seus computadores de trabalho, a programas como Microsoft Copilot, Anthropic Claude, OpenAI ChatGPT e Google Gemini.

No projeto-piloto de contratação do Tech Force, agentes de IA conduzirão entrevistas estruturadas com perguntas padronizadas. As ferramentas também gravarão e resumirão o áudio das conversas, permitindo que os responsáveis pelas contratações assistam às entrevistas e avaliem os candidatos posteriormente.

A CodeSignal oferece diversas ferramentas baseadas em inteligência artificial para as primeiras etapas de processos seletivos, incluindo entrevistas conduzidas por agentes virtuais de IA e opções por telefone, áudio e texto. Depois, os responsáveis pela contratação recebem as gravações transcritas das entrevistas.

Segundo autoridades ouvidas pela reportagem, a inteligência artificial provavelmente se tornará uma parte cada vez mais comum do processo de entrevistas do governo federal nos próximos anos.

Fonte: CBS