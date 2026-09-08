Trump sugere mudar nome do Novo México para "Nova América"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu que o estado do Novo México poderia ganhar um novo nome: “Nova América”.

A possibilidade surgiu em uma publicação feita por Trump na noite de domingo (6), na Truth Social. O presidente compartilhou um mapa dos Estados Unidos no qual o território aparecia com a nova denominação.

Pouco depois, a própria Casa Branca republicou a imagem na rede social X, antigo Twitter. Até o momento, porém, não houve anúncio oficial de nenhuma medida federal para alterar o nome do estado.

Mudança não depende apenas de Trump

Ao contrário do que ocorre com determinados acidentes geográficos e monumentos, um presidente dos EUA não pode mudar unilateralmente o nome de um estado por meio de uma ordem executiva.

Segundo a Fox News, uma alteração desse tipo exigiria aprovação dentro do próprio estado, incluindo votação legislativa e, potencialmente, um referendo.

A governadora do Novo México, a democrata Michelle Lujan Grisham, já rejeitou a possibilidade de mudança.

“É nosso desde antes de os Estados Unidos existirem”, afirmou. Ela também criticou Trump, dizendo que o governo federal deveria se concentrar nos problemas enfrentados pelos americanos, como o aumento dos preços de combustíveis e alimentos, o acesso à saúde e o custo da moradia.

“Enquanto a Casa Branca desperdiça tempo colorindo mapas, o estado do Novo México está ocupado trabalhando”, declarou.

O nome Novo México começou a ser utilizado por exploradores espanhóis no final do século XVI e permaneceu mesmo depois de o território ser incorporado aos Estados Unidos, em 1848. O local tornou-se oficialmente um estado em 1912.

Trump já mudou nomes de outros lugares

A proposta segue uma série de iniciativas de Trump para alterar denominações geográficas.

Logo após assumir o segundo mandato, em janeiro de 2025, o presidente anunciou a mudança do nome do Golfo do México para Golfo da América.

O governo dos EUA pode determinar alterações em mapas e documentos oficiais americanos, mas não tem autoridade para obrigar outros países ou organizações internacionais a adotarem os novos nomes. Por isso, boa parte da comunidade internacional continua utilizando “Golfo do México”.

Empresas americanas de mapas, como Google, Apple e Microsoft, porém, passaram a exibir a denominação “Golfo da América” para usuários nos Estados Unidos.

Mais recentemente, Trump também anunciou a intenção de mudar o nome do Lago Ontário, que fica entre os Estados Unidos e o Canadá. O presidente chegou a dizer que estava “considerando seriamente” a mudança porque não esperava fazer muitos negócios com a província canadense de Ontário.

Dias depois, Trump anunciou a nova denominação “Lago América” e afirmou que havia orientado o secretário do Interior, Doug Burgum, a atualizar o Sistema de Informações de Nomes Geográficos dos EUA.

Quanto custaria mudar o nome?

Uma estimativa atribuída ao Grok, inteligência artificial desenvolvida pela xAI, de Elon Musk, apontou que uma eventual mudança do nome do Novo México poderia custar entre US$ 50 milhões e US$ 300 milhões.

O cálculo considera despesas com alterações em placas de estradas, sistemas governamentais, documentos, placas de veículos e campanhas de informação.

Por enquanto, no entanto, a ideia de transformar oficialmente o Novo México em “Nova América” permanece apenas como uma sugestão publicada por Trump, sem um processo formal anunciado para alterar o nome do estado.

Fonte: O Globo