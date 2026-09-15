Eleitorado brasileiro cresce nos EUA, mas distância e medo do ICE desafiam votação em Nova York

Mais de 265 mil brasileiros estão aptos a votar nos Estados Unidos; mudança do local de votação para o Queens preocupa eleitores

O número de brasileiros aptos a votar no exterior aumentou significativamente para as eleições de 2026, mas fatores como distância e o temor de operações do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) podem dificultar a participação em algumas cidades.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 918,9 mil brasileiros estão registrados para votar fora do país, contra 697,1 mil em 2022 — crescimento de 31,8%. Nos Estados Unidos, o eleitorado chegou a aproximadamente 265 mil pessoas, 45% a mais que na última eleição presidencial.

Boston concentra o maior número de eleitores brasileiros nos EUA, com 53,4 mil, seguida por Miami, com 40.109, e Nova York, com 39.026.

Mudança em Nova York

Em 2022, a votação em Nova York ocorreu em Manhattan. Neste ano, o Consulado-Geral do Brasil transferiu o local para uma instituição de ensino no Queens, provocando reclamações de eleitores.

O novo endereço fica a cerca de 16 quilômetros do consulado em Manhattan e não tem acesso direto ao metrô. A jurisdição também atende brasileiros de Nova Jersey e da região da Filadélfia, que precisam viajar até Nova York para votar.

A mudança preocupa eleitores que já enfrentavam longos deslocamentos. Amanda Lourenço, que mora na Pensilvânia, conta que levava cerca de uma hora e meia de carro para chegar a Nova York. Com a mudança, o trajeto ficará ainda mais longo.

Parte da comunidade brasileira já se mobilizou para pedir que a votação volte para Manhattan.

Medo de operações migratórias

A distância, porém, não foi o único fator considerado pelas autoridades. O novo local também foi escolhido levando em conta o aumento das operações do ICE e o receio de que grandes grupos de eleitores precisassem permanecer em filas nas ruas.

No complexo do Queens, as filas poderão ser organizadas dentro das instalações, reduzindo a exposição dos eleitores. Autoridades da cidade e a polícia de Nova York também participaram da avaliação de locais considerados mais seguros.

O temor é relevante porque o número de brasileiros que vivem nos EUA é muito maior que o eleitorado registrado. Estimativas do Itamaraty apontam para cerca de 2 milhões de brasileiros no país, enquanto apenas 265 mil estão aptos a votar.

Abstenção continua sendo desafio

Apesar do crescimento do eleitorado, a participação nas urnas no exterior continua baixa. Em 2022, a abstenção entre brasileiros que votavam fora do país foi de 63,36% no primeiro turno e 61,44% no segundo.

Nas eleições daquele ano, Jair Bolsonaro venceu com ampla vantagem entre os brasileiros nos Estados Unidos, obtendo cerca de 65% dos votos válidos. Miami foi seu principal reduto, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva venceu em três dos dez postos consulares, com o melhor resultado em São Francisco.

Para 2026, as autoridades brasileiras terão o desafio de acomodar um eleitorado maior e, ao mesmo tempo, incentivar a participação em um cenário migratório mais tenso nos Estados Unidos.

Fonte: G1