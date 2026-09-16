Câmara dos EUA vota pela 3ª vez para limitar poder de Trump em ações militares contra o Irã

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou na terça-feira (15), pela terceira vez, uma resolução para limitar a autoridade do presidente Donald Trump sobre novas ações militares contra o Irã. A votação terminou em 220 a 204, com sete republicanos apoiando a medida ao lado dos democratas.

Os republicanos que votaram a favor foram Nancy Mace, da Carolina do Sul; Mariannette Miller-Meeks e Zach Nunn, de Iowa; além de Tom Barrett, Brian Fitzpatrick, Warren Davidson e Thomas Massie, que já haviam apoiado iniciativas anteriores.

A resolução, apresentada pelo deputado democrata Seth Moulton, determina que as Forças Armadas dos EUA sejam retiradas das hostilidades contra o Irã, exceto em situações necessárias para defender tropas ou aliados de ataques iminentes. Para continuar as operações militares, seria necessária uma autorização específica do Congresso.

A medida tem caráter principalmente político neste momento. O Senado ainda precisa decidir se vai analisar a resolução, enquanto iniciativas semelhantes aprovadas anteriormente pela Câmara não avançaram na Casa. A administração Trump também contesta a validade jurídica de resoluções desse tipo.

O conflito entre Estados Unidos e Irã já dura quase sete meses. De acordo com estimativa do Congressional Budget Office (CBO), as operações militares custaram cerca de US$ 38 bilhões até agosto, e a continuidade dos combates pode representar entre US$ 2 bilhões e US$ 3 bilhões adicionais por mês.

Trump tem defendido sua estratégia e afirmado que o conflito será encerrado após as eleições. Enquanto isso, republicanos discutem um pacote de até US$ 73 bilhões em novos recursos para a guerra, mas o processo de financiamento está parado no Senado.

Durante o debate, o deputado Gregory Meeks, principal democrata do Comitê de Relações Exteriores da Câmara, questionou se os meses de conflito produziram uma solução estratégica duradoura para as ameaças atribuídas ao Irã.

Fonte: CBS

