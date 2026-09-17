Governo Trump acusa Brasil de falhar no combate ao PCC e ao Comando Vermelho

O governo de Donald Trump acusou nesta quarta-feira (16) o Brasil de não combater de forma suficiente o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV), classificados pelos Estados Unidos como organizações terroristas estrangeiras. Segundo Washington, os grupos transformaram o país em um “centro de distribuição global de cocaína”.

A afirmação consta de uma determinação presidencial enviada ao Congresso americano sobre os principais países de trânsito ou produção de drogas para o ano fiscal de 2027. No documento, Trump afirma que o governo brasileiro “falhou em confrontar” as duas facções e cobra que sejam adotadas “medidas enérgicas” para impedir o crescimento e a expansão dos grupos.

Apesar da crítica, o Brasil não foi incluído na lista americana de principais países de trânsito ou produtores de drogas ilícitas. A relação reúne 23 países, entre eles México, Colômbia, Peru, Venezuela, Bolívia, China e Equador. A presença na lista, segundo o próprio governo dos EUA, não significa necessariamente que o governo daquele país tenha deixado de combater o narcotráfico.

A classificação do PCC e do CV pelos Estados Unidos permite que Washington adote medidas financeiras e migratórias contra integrantes e associados das organizações e amplie ações de inteligência relacionadas às facções. O governo brasileiro se opôs à designação, argumentando que ela poderia trazer riscos à segurança nacional.

No documento, Trump também elogiou governos latino-americanos que, segundo sua avaliação, ampliaram a cooperação com os Estados Unidos no combate ao tráfico de drogas. Venezuela, Bolívia, Peru, Argentina, Equador e El Salvador aparecem entre os países citados positivamente.

A determinação é um documento anual exigido pela legislação americana e funciona principalmente como sinalização da política dos Estados Unidos para o combate ao narcotráfico e das prioridades de cooperação internacional. Ela não representa, por si só, a imposição automática de novas sanções ao Brasil.

A pressão ocorre em meio ao aumento das tensões entre Washington e Brasília em torno da segurança e do combate ao crime organizado. Nesta quarta-feira, a Polícia Federal também deflagrou a Operação Força Integrada IV contra organizações criminosas em 19 estados, com 106 prisões, 173 mandados de busca e apreensão e bloqueios patrimoniais superiores a R$ 508 milhões.

Fonte: O Globo