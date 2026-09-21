Emissoras dos EUA suspendem cobertura conjunta da Casa Branca após Trump restringir acesso de jornalistas

Cinco grandes redes de televisão dos Estados Unidos anunciaram nesta segunda-feira (21) a suspensão da cobertura conjunta de eventos da Casa Branca, em reação à decisão do presidente Donald Trump de restringir o acesso de jornalistas da CNN, MS NOW e Politico.

As emissoras ABC, CBS, CNN, Fox News e NBC participam do chamado pool de imprensa, sistema em que as redes se revezam na captação de imagens de pronunciamentos e eventos na Casa Branca. O material é compartilhado entre as emissoras e também com canais locais.

A Fox News, que mantém uma cobertura geralmente favorável ao governo Trump, também aderiu à decisão. O chefe da emissora em Washington, Bryan Boughton, afirmou que o pool deixaria de cobrir eventos oficialmente designados para essa cobertura.

Como CNN e NBC fazem parte dos grupos de comunicação afetados pelas restrições, as emissoras decidiram não substituir os profissionais impedidos de entrar na Casa Branca.

A medida pode afetar a cobertura de compromissos de Trump durante a Assembleia Geral da ONU, incluindo reuniões bilaterais com chefes de governo realizadas na Casa Branca.

Veículos vão à Justiça

Também nesta segunda-feira, CNN, MS NOW e Politico entraram com uma ação contra o governo Trump para tentar derrubar a proibição e recuperar os crachás dos jornalistas.

No sábado (19), repórteres da CNN e da MS NOW foram impedidas de entrar na Casa Branca, e funcionários do governo apreenderam seus crachás.

Durante o fim de semana, veículos de comunicação criticaram a decisão e afirmaram que ela representa uma ameaça à liberdade de imprensa prevista na Constituição americana.

Trump negou que esteja atacando a imprensa. Em publicação na rede Truth Social, afirmou que a medida tem como objetivo combater o que chama de “fake news” divulgadas pelos veículos impedidos de acessar a Casa Branca. O presidente não apresentou provas para sustentar essas acusações.

Entenda a proibição

Na sexta-feira (18), Trump anunciou que CNN, MS NOW e Politico seriam impedidos de acessar a Casa Branca. Os três veículos têm ampla atuação na cobertura política dos Estados Unidos.

Tradicionalmente, jornalistas de diferentes organizações têm acesso regular às áreas de imprensa da Casa Branca para acompanhar entrevistas, pronunciamentos e anúncios presidenciais.

Trump justificou a decisão alegando que os veículos divulgavam informações falsas. As empresas negaram a acusação.

A medida ocorre após outros episódios de restrição ao acesso de jornalistas durante o governo Trump. No ano anterior, a administração havia limitado o acesso da agência Associated Press (AP).

Ao mesmo tempo, a Casa Branca passou a ampliar o espaço destinado a veículos de imprensa e canais de redes sociais alinhados politicamente ao governo republicano.

Fonte: G1