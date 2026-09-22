Lula se reúne com prefeito de Nova York antes da Assembleia Geral da ONU

Na véspera do início da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), líderes mundiais começam a cumprir uma série de reuniões informais em Nova York nesta segunda-feira (21).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que chegou à cidade no domingo (20), se reúne nesta manhã com o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani. O encontro está marcado para 12h30, pelo horário de Brasília, na residência oficial do embaixador do Brasil nos Estados Unidos.

Mamdani, um dos principais adversários políticos de Donald Trump, também terá uma reunião com o presidente americano nesta segunda-feira. O encontro está previsto para o fim da tarde, por volta das 17h, no horário de Brasília.

Lula e Trump não têm uma reunião bilateral agendada, mas os dois podem se encontrar nos bastidores da Assembleia Geral. Tradicionalmente, o Brasil abre a primeira sessão de discursos, seguido pelos Estados Unidos.

No ano passado, os dois se encontraram rapidamente nos bastidores do evento. Na ocasião, Trump afirmou que havia tido uma “química excelente” com Lula.

Trump também se reunirá com líder venezuelana

Trump também tem uma reunião prevista com Delcy Rodríguez, presidente interina da Venezuela, na terça-feira (22).

Será o primeiro encontro entre os dois desde a operação militar americana em Caracas e a captura do então presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

Rodríguez era aliada de Maduro, mas passou a ser apoiada por Trump e tem feito concessões ao governo dos Estados Unidos.

Além da reunião com a líder venezuelana, Trump também deverá se encontrar com o presidente francês, Emmanuel Macron.

Fonte: G1