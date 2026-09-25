Lula cita Trump e diz que ele "vai perder" se interferir nas eleições brasileiras

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (24), durante um comício em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, que Donald Trump “vai perder” caso tente interferir nas eleições brasileiras.

Ao pedir votos e falar sobre a decisão dos eleitores nas urnas, Lula afirmou que não aceitará interferência estrangeira no processo eleitoral.

A declaração ocorreu dois dias depois de o presidente brasileiro abordar o tema durante seu discurso na Assembleia Geral da ONU, em Nova York. Na ocasião, Lula defendeu a soberania brasileira e afirmou que o país não permitiria interferências externas nas eleições.

No discurso, Lula também criticou o que chamou de ingerência externa em processos eleitorais e afirmou que “o Brasil não cabe no quintal de ninguém”. Ele citou ainda a atuação de redes de desinformação durante campanhas e disse que as instituições brasileiras estariam atentas a possíveis tentativas de interferência.

Relação entre Brasil e Estados Unidos

As declarações ocorrem em meio a uma relação marcada por disputas comerciais e políticas entre os governos brasileiro e americano. Segundo a Agência Brasil, um relatório reservado da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), elaborado em agosto, apontou risco de influência ou interferência dos Estados Unidos nas eleições brasileiras de 2026 e uma possível intensificação das pressões americanas sobre o país.

A preocupação também foi mencionada recentemente pela Academia Brasileira de Ciências (ABC) e pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), que manifestaram preocupação com possíveis interferências estrangeiras no processo eleitoral e defenderam a autonomia dos eleitores brasileiros.

Lula e Trump estiveram na abertura da Assembleia Geral da ONU nesta semana. O presidente brasileiro discursou antes do americano, mas não houve encontro bilateral entre os dois durante o evento, segundo informações do governo brasileiro.

As eleições gerais brasileiras estão marcadas para 4 de outubro, quando serão escolhidos presidente, governadores, senadores e deputados. O segundo turno, caso necessário para presidente ou governador, está previsto para 25 de outubro.

Fonte: G1