Senadores dos EUA pedem que governo Trump não interfira nas eleições do Brasil

Três senadores democratas dos Estados Unidos enviaram uma carta ao secretário de Estado, Marco Rubio, pedindo esclarecimentos sobre a atuação do governo Donald Trump em relação às eleições presidenciais brasileiras de 2026. O documento também questiona se os EUA se comprometerão a reconhecer o resultado oficial do pleito, marcado para 4 de outubro.

Assinada por Jeanne Shaheen, Tim Kaine e Peter Welch, a carta afirma que existe preocupação entre parlamentares americanos com o uso de pressão diplomática, econômica e política sobre o Brasil antes da eleição. Os senadores pedem que o Departamento de Estado explique como coordena suas políticas de democracia e direitos humanos com países parceiros e se pretende reconhecer o candidato que for escolhido pelo eleitorado brasileiro.

O documento também retoma críticas apresentadas na semana anterior por um grupo de 31 parlamentares americanos. Entre os episódios citados estão as tarifas e sanções impostas pelo governo Trump ao Brasil, além da nomeação de Darren Beattie para atuar em assuntos relacionados ao país. Os senadores também mencionam o encontro entre Trump e o senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro no Salão Oval. Essas interpretações são apresentadas pelos parlamentares como sinais de possível interferência no processo eleitoral.

Na carta, Shaheen, Kaine e Welch também fazem referência à atuação americana após as eleições brasileiras de 2022, quando os Estados Unidos reconheceram rapidamente a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Para os senadores, a postura atual representa uma mudança em relação à abordagem adotada naquele período.

A discussão ocorre em meio a uma preocupação mais ampla no Brasil sobre eventual influência estrangeira na eleição. Segundo a Reuters, autoridades brasileiras já compartilharam com representantes da França e da Alemanha informações sobre alegações de interferência eleitoral dos Estados Unidos e da Rússia. Os governos americano e russo já rejeitaram anteriormente acusações de interferência.

A carta dos três senadores não representa uma posição oficial de todo o Senado americano nem uma decisão do governo dos Estados Unidos. Até o momento, o documento é uma cobrança feita por parlamentares democratas ao Departamento de Estado.

Os senadores encerram o texto questionando diretamente se a administração Trump reconhecerá o resultado certificado das eleições brasileiras de 2026 e manterá relações diplomáticas normais com qualquer candidato escolhido de forma livre e justa pelos eleitores.

Fonte: CBN