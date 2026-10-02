Levantamento revela o perfil dos 265 mil brasileiros aptos a votar nos Estados Unidos nas eleições deste domingo, com maioria feminina e mais da metade tendo passado pelo ensino superior.

Quase 3 em cada 10 eleitores brasileiros no exterior estão nos EUA; mulheres são maioria

Os Estados Unidos chegam às eleições brasileiras de 2026 como o país com o maior número de eleitores brasileiros fora do Brasil. São 265.437 pessoas aptas a votar, o equivalente a aproximadamente 28,9% de todo o eleitorado brasileiro cadastrado no exterior. Raio X do eleitor brasileiro nos Estados Unidos.pdf

Neste domingo, 4 de outubro, brasileiros que transferiram o domicílio eleitoral para o exterior poderão votar para presidente e vice-presidente da República. Ao todo, o TSE registra 918.876 eleitores no exterior, contra 697.078 em 2022, crescimento de 31,8%.

Nos Estados Unidos, o crescimento também chama atenção. O número de eleitores passou de 182.986 em 2022 para 265.437 em 2026, uma alta de aproximadamente 45%.

Um levantamento elaborado por Miguel Kamiunten, cofundador do Movimento Brasileiros Emigrados, traçou um raio-X desse eleitorado a partir de dados do Tribunal Superior Eleitoral e do Ministério das Relações Exteriores.

Mulheres representam 56% dos eleitores

Entre os brasileiros aptos a votar nos Estados Unidos, 149.306 são mulheres, correspondendo a 56,3% do total. Os homens somam 116.131, ou 43,7%.

A maioria feminina aparece em todas as 11 jurisdições consulares analisadas. Washington tem proporcionalmente a maior participação de eleitoras, 61,2%, seguida por Los Angeles, com 59,7%. Raio X do eleitor brasileiro nos Estados Unidos.pdf

Mais da metade passou pelo ensino superior

Outro dado que chama atenção é a escolaridade. Segundo o levantamento, 54,1% dos eleitores brasileiros registrados nos Estados Unidos têm ensino superior completo ou incompleto.

São 103.590 pessoas com superior completo e 39.958 com superior incompleto. Outros 30,2% concluíram o ensino médio. Raio X do eleitor brasileiro nos Estados Unidos.pdf

Ao mesmo tempo, o levantamento mostra um eleitorado bastante diverso: 41.632 pessoas, ou 15,7%, não concluíram o ensino médio. O grupo inclui eleitores com ensino médio incompleto, ensino fundamental completo ou incompleto, pessoas que apenas leem e escrevem e 201 eleitores classificados como analfabetos. Raio X do eleitor brasileiro nos Estados Unidos.pdf

Mais de 14 mil eleitores têm 70 anos ou mais

O estudo também mostra diferenças entre gerações. Nos Estados Unidos existem apenas 770 eleitores de 16 e 17 anos, faixa para a qual o voto é facultativo.

Na outra ponta, 14.180 eleitores têm 70 anos ou mais, representando 5,3% do eleitorado brasileiro no país. Entre eles, 61,9% são mulheres. Miami concentra 3.331 eleitores nessa faixa etária e Nova York, 2.827. Raio X do eleitor brasileiro nos Estados Unidos.pdf

265 mil eleitores em uma comunidade de mais de 2 milhões

O levantamento também compara o tamanho do eleitorado com a estimativa da população brasileira residente nos Estados Unidos. O Itamaraty estima uma comunidade de aproximadamente 2,07 milhões de brasileiros no país, enquanto 265 mil estão cadastrados para votar, relação de cerca de 12,8%. Raio X do eleitor brasileiro nos Estados Unidos.pdf

Esse percentual, porém, não representa comparecimento ou participação eleitoral. A estimativa populacional inclui crianças, adolescentes e brasileiros adultos que não transferiram o título para o exterior. Raio X do eleitor brasileiro nos Estados Unidos.pdf

No exterior, os eleitores votam exclusivamente para presidente e vice-presidente. O primeiro turno acontece neste domingo, 4 de outubro, das 8h às 17h, de acordo com o horário local de cada cidade.

Fonte do levantamento: Miguel Kamiunten, Movimento Brasileiros Emigrados, com dados do Tribunal Superior Eleitoral e do Ministério das Relações Exteriores.