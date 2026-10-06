"Todos esperavam" um segundo turno no Brasil, diz Marco Rubio

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, comentou nesta segunda-feira (5) o resultado da eleição presidencial brasileira e afirmou que “todos esperavam” que a disputa chegasse ao segundo turno.

“Foi para o segundo turno e todos esperavam que isso fosse acontecer. Vamos ver como as coisas se desenrolam”, disse Rubio a jornalistas antes de embarcar para a Islândia. A declaração durou menos de dez segundos e não citou nenhum dos candidatos.

Lula e Flávio Bolsonaro disputarão a Presidência em 25 de outubro. No primeiro turno, Flávio Bolsonaro recebeu cerca de 47% dos votos, enquanto Lula teve pouco mais de 45%.

O governo de Donald Trump tem evitado declarar apoio a qualquer um dos candidatos, embora o presidente americano já tenha afirmado que acompanha a eleição brasileira “bem de perto”. Nesta segunda, Trump também comentou o pleito, mas inicialmente confundiu o Brasil com a Índia em uma publicação nas redes sociais.

Fonte: G1