Trump diz que Irã poderia "atingir" Los Angeles e San Diego e provoca reação na Califórnia

O presidente Donald Trump provocou reações na Califórnia após sugerir, durante um comício na segunda-feira, que o Irã poderia “atingir” Los Angeles e San Diego. A declaração ocorreu enquanto Trump defendia os custos da guerra com o país e afirmava que seriam um “pequeno preço” para manter os Estados Unidos e o mundo seguros.

A fala foi recebida com aplausos pelo público. Não ficou claro, porém, se Trump estava fazendo uma afirmação literal ou se tratava de uma declaração em tom de brincadeira. Também não há indicação de que ele estivesse se baseando em uma avaliação específica de inteligência sobre a capacidade iraniana de atacar cidades americanas.

Autoridades da Califórnia reagiram imediatamente. O governador Gavin Newsom afirmou que a declaração era perigosa e disse que o Centro de Operações de Emergência do estado foi ativado após as declarações. O prefeito de San Diego, Todd Gloria, também criticou Trump e afirmou que a cidade não é “dispensável” nem um “pequeno preço a pagar”.

A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, classificou os comentários como perigosos e afirmou que poderiam comprometer a segurança da população. Segundo ela, a função de um presidente é proteger o país, e não ameaçá-lo ou incentivar ataques contra americanos.

A Casa Branca rejeitou as críticas. O diretor de comunicações Steven Cheung afirmou que Trump estava se referindo a uma ameaça hipotética que cidades americanas enfrentariam caso o Irã tivesse armas nucleares.

Apesar das preocupações levantadas, autoridades da Califórnia disseram que não havia, naquele momento, nenhuma ameaça confirmada contra o estado. A agência estadual de emergência informou que continuava monitorando possíveis riscos e coordenando ações com órgãos de segurança.

A capacidade do Irã de realizar um ataque de mísseis contra o território continental dos Estados Unidos também é considerada incerta. O país possui mísseis balísticos de alcance significativo, mas há limitações conhecidas em relação ao alcance de seu arsenal. Autoridades americanas, entretanto, há anos apontam que o programa espacial iraniano poderia contribuir para o desenvolvimento futuro de mísseis de alcance intercontinental.

A declaração ocorreu durante um discurso em Nebraska, no qual Trump também falou sobre os preços dos combustíveis, a guerra com o Irã e outros temas políticos. A repercussão reacendeu as críticas à forma como o presidente aborda o conflito e os riscos de segurança envolvendo cidades americanas.