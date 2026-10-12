Casa da deputada Ilhan Omar é alvo de busca de investigadores de Segurança Interna dos EUA

A casa da deputada democrata Ilhan Omar, em Washington, D.C., foi alvo de uma operação de busca na manhã desta segunda-feira (12), conduzida por agentes da unidade de investigações do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE).

Segundo fontes ouvidas pela imprensa americana, a investigação envolve documentos de imigração relacionados à infância da parlamentar, incluindo registros preenchidos por seu falecido pai.

Em nota, o gabinete de Omar afirmou que ela “não fez nada de errado” e classificou a operação como um abuso de poder. A deputada também se manifestou nas redes sociais: “Estou bem” e “não vou me calar”, escreveu. Ela acusou o governo do presidente Donald Trump de usar órgãos federais para perseguir adversários políticos.

A investigação é conduzida pelo Homeland Security Investigations (HSI), braço investigativo criminal do Departamento de Segurança Interna, com assistência do Departamento de Justiça. Em comunicado, o órgão confirmou que a busca foi realizada com base em um mandado judicial e faz parte de uma investigação criminal federal em andamento.

Os líderes democratas da Câmara, Hakeem Jeffries, Katherine Clark e Pete Aguilar, criticaram a operação e disseram que o caso levanta preocupações sobre o uso de instituições federais contra opositores de Trump.

O caso já havia sido mencionado em setembro pelo chamado “czar da fronteira” do governo, Tom Homan, que confirmou a existência de uma investigação criminal em andamento. Na ocasião, Omar afirmou que não havia sido contatada pelas autoridades sobre o caso.