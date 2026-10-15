Trump anuncia planos de exploração de petróleo e minerais na Groenlândia após acordo de segurança

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (13) que uma ampla exploração de petróleo, gás natural e minerais está prestes a começar na Groenlândia. Em publicação na rede social Truth Social, o republicano voltou a destacar o potencial energético do território e sua importância estratégica para a defesa americana.

Trump descreveu a ilha como “nossa nova e bela Groenlândia” e afirmou que especialistas consideram a região uma das áreas com grandes reservas de petróleo de fácil acesso. O presidente também argumentou que a localização do território oferece vantagens para monitorar possíveis ameaças contra os Estados Unidos e a Europa.

A declaração ocorre semanas após a assinatura de um acordo de segurança envolvendo Washington, Dinamarca e Groenlândia. O documento prevê cooperação em áreas como segurança, pesquisa científica, minerais e desenvolvimento econômico.

Apesar das afirmações de Trump, os governos dinamarquês e groenlandês não anunciaram planos recentes para explorar os recursos naturais da ilha em parceria com empresas americanas. A Dinamarca também ressaltou que o acordo preserva sua soberania sobre o território e o direito de autodeterminação dos groenlandeses.

Interesse estratégico e obstáculos ambientais

Localizada entre a América do Norte e a Europa, a Groenlândia ocupa uma posição importante para o monitoramento militar do Ártico. Suas reservas potenciais de minerais, petróleo e gás natural também despertam interesse internacional.

Trump defende há anos uma maior influência americana sobre a ilha e já sugeriu incorporá-la aos Estados Unidos, alegando razões de segurança nacional.

A exploração de combustíveis fósseis, no entanto, enfrenta obstáculos. Restrições ambientais dificultam projetos de petróleo e gás, enquanto iniciativas de mineração encontram resistência de comunidades locais e grupos indígenas.

Embora o presidente americano tenha demonstrado confiança no início de uma nova fase de exploração, ainda não há confirmação de projetos específicos que sustentem a previsão de início imediato das atividades.

Fonte: G1