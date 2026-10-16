Nova porta-voz de Trump deixa cargo após cinco dias em meio a polêmica sobre credenciais profissionais

Katie Zacharia deixou o cargo de secretária de imprensa da Casa Branca nesta sexta-feira (16), menos de uma semana após assumir a função no governo de Donald Trump, segundo informações da imprensa americana atribuídas a fontes da Casa Branca. Até a última atualização, o governo ainda não havia confirmado oficialmente a saída.

Trump afirmou ter aconselhado Zacharia a reconsiderar a permanência no posto e disse que talvez a função não fosse adequada para ela.

Ex-comentarista da emissora Fox News, Zacharia havia substituído Karoline Leavitt, que deixou o cargo para se dedicar à família. A nova porta-voz assumiu a função apenas cinco dias antes de sua saída.

Coletiva de estreia gerou críticas

Zacharia chamou a atenção durante sua primeira e única coletiva de imprensa, realizada na terça-feira (13). A entrevista durou cerca de 15 minutos, bem menos do que as coletivas tradicionais da Casa Branca, que frequentemente ultrapassam uma hora.

Durante o encontro, ela respondeu brevemente a perguntas de apenas três jornalistas e demonstrou dificuldade para responder a um dos questionamentos. Também confundiu o marido com o presidente americano, em um episódio descrito pela imprensa como sinal de nervosismo.

A repercussão aumentou nos dias seguintes, quando veículos de comunicação passaram a questionar as credenciais profissionais da porta-voz, apresentada por Trump como advogada.

Polêmica sobre formação jurídica

Zacharia se formou em Direito pela Universidade Pepperdine, na Califórnia, em 2011, mas não foi aprovada no exame necessário para obter licença para exercer a advocacia nos Estados Unidos. Ela confirmou a informação na quinta-feira (15), durante entrevista à Fox News.

Antes disso, a porta-voz havia se apresentado em redes sociais e programas de televisão como advogada e assessora jurídica. Ela também afirmou ter trabalhado em um escritório de advocacia em Pequim, na China, onde viveu após a transferência profissional do marido.

A organização de ética política Campaign for Accountability solicitou, na quarta-feira (14), que a Ordem dos Advogados da Califórnia investigasse o caso.

Em comunicado, a entidade afirmou que se apresentar como advogado sem possuir licença pode constituir crime no estado.

Uma das principais funções de comunicação do governo

A secretária de imprensa da Casa Branca é responsável por comunicar as decisões presidenciais e responder às perguntas dos jornalistas sobre as ações do governo. O cargo costuma envolver coletivas frequentes e contato direto com a imprensa nacional e internacional.

A saída de Zacharia ocorre após uma passagem curta e marcada por questionamentos sobre seu desempenho e sua qualificação profissional.

Fonte: G1