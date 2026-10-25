Eleições 2026: EUA têm 358 urnas para votação presidencial

Mais de 265 mil brasileiros estão aptos a votar nos Estados Unidos neste domingo, 25 de outubro, no segundo turno das eleições presidenciais do Brasil.

A apuração será acompanhada em 11 cidades americanas, com 358 urnas, conforme a distribuição utilizada como referência no acompanhamento eleitoral de 2026.

Confira a quantidade de urnas por cidade:

•? ?Boston: 69 urnas

•? ?Nova York: 53 urnas

•? ?Miami: 51 urnas

•? ?Orlando: 34 urnas

•? ?Washington, D.C.: 31 urnas

•? ?Los Angeles: 25 urnas

•? ?Houston: 23 urnas

•? ?Atlanta: 22 urnas

•? ?São Francisco: 20 urnas

•? ?Chicago: 18 urnas

•? ?Hartford: 12 urnas

Total: 358 urnas nos Estados Unidos.

A votação termina às 17h, no horário local de cada cidade. Os resultados começam a ser conhecidos após o fechamento das seções e a disponibilização dos boletins de urna.

A Gazeta News acompanhará a apuração dos votos de Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), apresentando a quantidade de votos e os percentuais por cidade, além do resultado consolidado nos Estados Unidos.

QUEM NÃO VOTAR PRECISA JUSTIFICAR?

Sim. Brasileiros com título eleitoral registrado no exterior e voto obrigatório devem justificar a ausência nas eleições presidenciais.

Quem mantém o título no Brasil, mas está nos Estados Unidos no dia da eleição, também precisa justificar.

A justificativa pode ser feita pelo aplicativo e-Título no dia da votação, quando o eleitor estiver fora de seu domicílio eleitoral.

Quem não justificar neste domingo terá até 8 de janeiro de 2027 para apresentar o pedido pelo e-Título ou pelo Autoatendimento Eleitoral do TSE, acompanhado de documentação que comprove o motivo da ausência.

Quem também faltou ao primeiro turno precisa justificar separadamente, até 3 de dezembro de 2026.

Acompanhe a apuração por cidade e os resultados oficiais no Gazeta News.

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e painel de acompanhamento eleitoral Jornal Razão.

