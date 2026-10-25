Eleições 2026: EUA têm 358 urnas para votação presidencial

Mais de 265 mil brasileiros estão aptos a votar nos Estados Unidos neste domingo, 25 de outubro, no segundo turno das eleições presidenciais do Brasil.
A apuração será acompanhada em 11 cidades americanas, com 358 urnas, conforme a distribuição utilizada como referência no acompanhamento eleitoral de 2026.
Confira a quantidade de urnas por cidade:
•? ?Boston: 69 urnas
•? ?Nova York: 53 urnas
•? ?Miami: 51 urnas
•? ?Orlando: 34 urnas
•? ?Washington, D.C.: 31 urnas
•? ?Los Angeles: 25 urnas
•? ?Houston: 23 urnas
•? ?Atlanta: 22 urnas
•? ?São Francisco: 20 urnas
•? ?Chicago: 18 urnas
•? ?Hartford: 12 urnas
Total: 358 urnas nos Estados Unidos.
A votação termina às 17h, no horário local de cada cidade. Os resultados começam a ser conhecidos após o fechamento das seções e a disponibilização dos boletins de urna.
A Gazeta News acompanhará a apuração dos votos de Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), apresentando a quantidade de votos e os percentuais por cidade, além do resultado consolidado nos Estados Unidos.
QUEM NÃO VOTAR PRECISA JUSTIFICAR?
Sim. Brasileiros com título eleitoral registrado no exterior e voto obrigatório devem justificar a ausência nas eleições presidenciais.
Quem mantém o título no Brasil, mas está nos Estados Unidos no dia da eleição, também precisa justificar.
A justificativa pode ser feita pelo aplicativo e-Título no dia da votação, quando o eleitor estiver fora de seu domicílio eleitoral.
Quem não justificar neste domingo terá até 8 de janeiro de 2027 para apresentar o pedido pelo e-Título ou pelo Autoatendimento Eleitoral do TSE, acompanhado de documentação que comprove o motivo da ausência.
Quem também faltou ao primeiro turno precisa justificar separadamente, até 3 de dezembro de 2026.
Acompanhe a apuração por cidade e os resultados oficiais no Gazeta News.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e painel de acompanhamento eleitoral Jornal Razão.