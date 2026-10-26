Saiba como votaram os brasileiros nos EUA no segundo turno das eleições

Com 100% das 358 seções eleitorais contabilizadas nos Estados Unidos, Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado entre os brasileiros que participaram do segundo turno presidencial neste domingo, 25 de outubro.
O candidato recebeu 53.718 votos (62,65% dos válidos), enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) obteve 32.023 votos (37,35%).
A diferença foi de 21.695 votos.
Os resultados mostram diferenças importantes entre as comunidades brasileiras nas principais cidades americanas.
Confira os votos por cidade:
Miami, Flórida
•Flávio Bolsonaro: 10.504 votos (76,64%)
•Lula: 3.201 votos (23,36%)
Orlando, Flórida
•Flávio Bolsonaro: 8.042 votos (81,01%)
•Lula: 1.885 votos (18,99%)
Boston, Massachusetts
•Flávio Bolsonaro: 13.605 votos (71,58%)
•Lula: 5.402 votos (28,42%)
Nova York
•Lula: 6.307 votos (52,40%)
•Flávio Bolsonaro: 5.730 votos (47,60%)
Atlanta, Geórgia
•Flávio Bolsonaro: 3.927 votos (70,13%)
•Lula: 1.673 votos (29,88%)
Washington, DC
•Lula: 3.065 votos (57,56%)
•Flávio Bolsonaro: 2.260 votos (42,44%)
Chicago, Illinois
•Lula: 2.059 votos (63,84%)
•Flávio Bolsonaro: 1.166 votos (36,16%)
Hartford, Connecticut
•Flávio Bolsonaro: 1.529 votos (65,45%)
•Lula: 807 votos (34,55%)
Houston, Texas
•Flávio Bolsonaro: 2.982 votos (63,10%)
•Lula: 1.744 votos (36,90%)
Los Angeles, California
•Flávio Bolsonaro: 2.402 votos (44,97%)
•Lula: 2.939 votos (55,03%)
São Francisco, Califórnia
•Flávio Bolsonaro: 1.57 votos (34,82%)
•Lula: 2.941 votos (65,18%)
Ao todo, 87.407 brasileiros compareceram às urnas nos Estados Unidos, cerca de 33% do eleitorado apto.
Apesar da vantagem de Flávio Bolsonaro entre os eleitores brasileiros nos Estados Unidos, Lula venceu a disputa presidencial no resultado nacional e foi reeleito para um quarto mandato.
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