Demissão por voto ou posição política nos EUA: o que a lei da Flórida permite, o que proíbe e o que brasileiros podem fazer



Na Flórida e na maioria dos estados, patrão privado pode demitir por opinião política. A Primeira Emenda protege contra o governo, não contra o seu chefe.

A principal exceção da Flórida é o §104.081: é ilegal demitir ou ameaçar demitir alguém por votar ou deixar de votar. É crime (felony de terceiro grau). Mas as fontes que encontrei descrevem a lei como voltada a eleições estaduais, municipais e do condado; não achei decisão judicial aplicando-a a eleição estrangeira, como a do Brasil.

Outras leis federais podem ajudar em situações específicas: discriminação por origem nacional, retaliação por denunciar discriminação, conversas sobre salário e condições de trabalho entre colegas, e ameaças de chamar a imigração (ICE) para punir quem reclama de direitos trabalhistas.

Incentivar patrões a demitir, em post público, não é crime nos EUA. Já perseguir uma pessoa específica de forma repetida, ameaçar ou expor dados pessoais para assediar pode virar crime (cyberstalking).

A lei é neutra quanto ao lado político. Vale igual para quem votou em Lula e para quem votou em Flávio Bolsonaro.

Atenção, Condado de Broward: a lei local (Broward County Human Rights Act) inclui afiliação política entre as categorias protegidas no trabalho. É a principal exceção local ao "at-will" para quem trabalha em Broward. Veja a seção 3-B.





O segundo turno foi em 25 de outubro de 2026. Segundo o TSE, Lula (PT) foi reeleito com 51,79% dos votos válidos (64.256.232 votos), contra 48,21% de Flávio Bolsonaro (PL), com 59.826.041 votos. Flávio tinha terminado na frente no primeiro turno, em 4 de outubro.

No exterior, a CNN Brasil apurou que Lula somou 53,86% dos votos válidos, mas Flávio foi o mais votado em alguns países, entre eles os Estados Unidos. Ou seja, a comunidade brasileira nos EUA está dividida, e há eleitores dos dois lados trabalhando em empresas de donos brasileiros.

No dia seguinte ao resultado, duas deputadas estaduais do PL, Jessicão (PR) e Índia Armelau (RJ), publicaram mensagens incentivando empresários a demitir funcionários que apoiaram Lula, inclusive sugerindo conferir as redes sociais dos empregados. Reportagens também registram uma vereadora de Belém compartilhando conteúdo semelhante e um médico, Marcelo Sostena, que recebeu ordem da Justiça do Trabalho para tirar do ar um vídeo com o mesmo apelo, sob multa de R$ 30 mil. No Brasil, advogados ouvidos pela imprensa classificam a demissão por posição política como dispensa discriminatória.

Antes disso, em 10 de outubro, o Jornal do Comércio noticiou que perfis pró-Flávio, no Brasil e no exterior, mobilizaram usuários para identificar e denunciar eleitores de Lula que moram fora, em países como Coreia do Sul, Japão, Bélgica e Polônia, com divulgação de dados pessoais e ameaças de denúncia e deportação.

Limite desta pesquisa: não encontrei até agora reportagens documentando casos concretos de demissão ou ameaça entre brasileiros nos EUA. O padrão descrito aqui (posts incentivando demissões, exposição de eleitores no exterior) está documentado; o volume entre brasileiros que vivem na Flórida, não.





A Flórida adota o employment at will: o empregador pode encerrar o contrato por qualquer motivo, ou sem motivo, desde que não seja um motivo proibido por lei. Advogados trabalhistas da região e a imprensa local (Tampa Bay Times, ABC Action News) explicam que isso inclui, em geral, demitir por opinião política, e que a Primeira Emenda não vale em empresa privada.

Uma nota publicada na Florida Law Review (2023) resume o quadro: a lei federal protege empregados privados contra certas demissões ilegais, mas essas proteções não cobrem expressão política, o que na prática deixa uma lacuna. Alguns estados criaram leis específicas contra discriminação política no trabalho. A Flórida não tem uma lei geral desse tipo.

Isso vale também para o patrão brasileiro: a empresa sediada na Flórida segue a lei da Flórida e a lei federal americana, não a CLT, mesmo que patrão e empregado sejam brasileiros.





O §104.081 do Código Eleitoral da Flórida torna ilegal que o empregador demita, ou ameace demitir, um empregado por votar ou não votar. A violação é crime, felony de terceiro grau. Escritórios de advocacia e guias de RH descrevem a lei como protegendo o voto em eleições estaduais, do condado e municipais. A lei não obriga o patrão a dar folga remunerada para votar.

O que isso significa na prática (leitura cautelosa):

A lei protege o ato de votar, não o direito de postar ou fazer campanha. Demitir alguém por um post pró-Lula ou pró-Flávio é, em princípio, outro assunto.

A eleição brasileira não é uma eleição "estadual, do condado ou municipal" da Flórida. Por isso, é incerto que o §104.081 alcance uma ameaça ligada ao voto no Brasil. Não encontrei jurisprudência sobre isso. Quem estiver nessa situação deve consultar um advogado antes de contar com essa proteção.

Mesmo sendo incerto, guardar prova de uma ameaça do tipo "se você votou no X, está demitido" é essencial.

3-B. O caso especial do Condado de Broward

O Broward County Human Rights Act (Capítulo 16½ do Código do Condado) é uma lei local que protege contra discriminação no emprego, na moradia e em locais públicos. Entre as categorias protegidas, segundo o próprio Condado, estão raça, cor, religião, sexo, origem nacional, idade, estado civil, afiliação política, situação familiar, deficiência, orientação sexual, gravidez, identidade ou expressão de gênero e retaliação. Uma análise da Universidade de Oxford descreve "afiliação política" na lei como pertencer a qualquer partido político ou apoiá-lo.

Por que isso importa: a Flórida não tem lei estadual contra discriminação política, mas Broward tem. Para um trabalhador numa empresa de Broward (onde há grande comunidade brasileira), apoiar publicamente um partido pode estar protegido, o que vai além do §104.081, que só cobre o ato de votar.

Limites e dúvidas, sem resposta clara nas fontes que encontrei:

Partido estrangeiro. O texto fala em "qualquer partido político", mas não achei caso aplicando a lei a um partido de outro país, como o PT ou o PL. É um argumento plausível, não uma garantia.

Tamanho da empresa. A página do Condado diz que a Seção de Direitos Humanos tem jurisdição sobre emprego em empresas de 5 a 14 funcionários, e que reclamações das categorias cobertas também por lei federal ou estadual de empresas maiores vão para a EEOC ou a Comissão da Flórida (FCHR). O material indica que categorias como afiliação política ficam com o Condado, mas não consegui confirmar o limite exato de funcionários para elas. Confirme antes de apostar nessa via.

Resultado possível. Um levantamento antigo (2008) indica que o direito de ação na Justiça estadual só existia para as categorias protegidas pela lei estadual, e afiliação política não está nela. Isso sugere que a via do Condado pode ser mais administrativa (investigação e conciliação) do que de indenização. Verifique se isso mudou.

Prazo. O mesmo levantamento cita 365 dias para queixa. Também precisa ser confirmado.

Como acionar: Seção de Direitos Humanos do Condado de Broward, 115 S. Andrews Ave., Sala 427, Fort Lauderdale, telefone 954-357-6500. Os serviços são gratuitos. O Condado oferece atendimento em espanhol e crioulo; não vi menção a português. O primeiro passo costuma ser preencher um questionário de discriminação no emprego.

Outros condados: cada condado ou cidade pode ter regras próprias. Se a empresa não fica em Broward, vale checar a lei local de onde ela está.





Discriminação por origem nacional (Title VII). A lei federal proíbe demissão por origem nacional, que inclui o país de nascimento ou dos ancestrais, e também proíbe retaliar quem reclama de discriminação. Opinião política, sozinha, não é categoria protegida. Mas se a perseguição vem junto com comentários sobre ser brasileiro, sotaque ou origem, ou se a pessoa foi punida depois de denunciar discriminação, pode haver caso. Em geral a lei se aplica a empresas com um número mínimo de empregados (normalmente 15); confirme com um advogado.

Conversa coletiva sobre condições de trabalho (NLRA, Seção 7). A lei trabalhista federal protege empregados, sindicalizados ou não, que agem em conjunto para discutir salário e condições de trabalho. A agência NLRB já considerou posts em redes sociais como atividade protegida quando falam de condições de trabalho e envolvem os colegas. Um post puramente político não entra, mas uma conversa entre funcionários reagindo a uma ameaça do patrão sobre emprego pode, dependendo dos fatos.

Ameaça de chamar a imigração (ICE). Leis trabalhistas federais, como a FLSA (salário e horas extras) e a NLRA, protegem trabalhadores independentemente do status migratório. É ilegal denunciar um trabalhador sem documentos à imigração como retaliação por reclamar de direitos, e a ameaça em si pode ser parte da retaliação. Alguns remédios (como reintegração ou pagamento de salários futuros) podem ser limitados para quem não tem autorização de trabalho, e a cobertura de leis antidiscriminação para trabalhadores sem documentos ainda é debatida nos tribunais. Isso é especialmente relevante porque as campanhas descritas na imprensa envolvem ameaças de denúncia e deportação.

Contrato ou sindicato. Quem tem contrato escrito ou convenção coletiva pode ter proteções adicionais. Leia o que assinou.

Salários. Independentemente do motivo da demissão, o patrão deve pagar o que deve. Cobrar salário atrasado é direito protegido contra retaliação.



Situação Nos EUA / Flórida Observação Patrão demite por opinião política Em regra legal (at-will) Pode ser ilegal se houver discriminação por origem nacional ou retaliação protegida Patrão ameaça demitir por votar / não votar (eleição da Flórida) Crime (§104.081) Aplicação a eleição brasileira é incerta Pessoa publica "demita quem votou no X" Em regra legal (liberdade de expressão) Não é crime por si só Expor dados pessoais (endereço, trabalho) de alguém para assediar Doxxing não é crime específico na Flórida, mas pode virar cyberstalking Cyberstalking (§784.048): comunicações repetidas e dirigidas a uma pessoa, que causam sofrimento emocional substancial e sem finalidade legítima; 1º grau misdemeanor, ou felony se houver ameaça crível Ameaça de violência Crime Ligue 911 se houver risco imediato Ligações para assediar Crime (§365.16)

Ameaçar chamar o ICE porque a pessoa reclamou de direitos trabalhistas Retaliação ilegal Denuncie ao DOL, NLRB ou EEOC, conforme o caso Postar acusação falsa e ofensiva sobre alguém Pode gerar ação civil (difamação) Depende dos fatos

SituaçãoNos EUA / FlóridaObservação

Patrão demite por opinião políticaEm regra legal (at-will)Pode ser ilegal se houver discriminação por origem nacional ou retaliação protegida

Patrão ameaça demitir por votar / não votar (eleição da Flórida)Crime (§104.081)Aplicação a eleição brasileira é incerta

Pessoa publica "demita quem votou no X"Em regra legal (liberdade de expressão)Não é crime por si só

Expor dados pessoais (endereço, trabalho) de alguém para assediarDoxxing não é crime específico na Flórida, mas pode virar cyberstalkingCyberstalking (§784.048): comunicações repetidas e dirigidas a uma pessoa, que causam sofrimento emocional substancial e sem finalidade legítima; 1º grau misdemeanor, ou felony se houver ameaça crível

Ameaça de violênciaCrimeLigue 911 se houver risco imediato

Ligações para assediarCrime (§365.16)

Ameaçar chamar o ICE porque a pessoa reclamou de direitos trabalhistasRetaliação ilegalDenuncie ao DOL, NLRB ou EEOC, conforme o caso

Postar acusação falsa e ofensiva sobre alguémPode gerar ação civil (difamação)Depende dos fatos

E a lei brasileira? No Brasil, demissão por posição política é tratada como dispensa discriminatória, e a pressão eleitoral do patrão sobre o empregado pode configurar assédio eleitoral. Já a demissão em si, segundo um advogado ouvido pela imprensa, não é crime por si só. Se essas regras alcançam um emprego nos EUA, com patrão e empregado brasileiros, é uma questão separada e incerta: em geral a lei do local de trabalho é a que vale, e eu não encontrei fontes sobre o tema. Vale perguntar a um advogado com experiência nos dois sistemas ou ao Consulado do Brasil.





Guarde provas. Prints de mensagens, e-mails, posts, datas, nomes de testemunhas. Faça cópia fora do celular da empresa.

Peça o motivo por escrito e leia seu contrato e o manual do funcionário.

Não responda com ameaças nem exponha o patrão ou colegas. Isso pode virar problema para você e enfraquecer seu caso.

Cuide das suas redes. Revise a privacidade das contas e evite postar sobre a empresa.

Se houver ameaça de ICE, anote exatamente o que foi dito e procure ajuda. Trabalhadores têm direito de reclamar a órgãos trabalhistas, independentemente do status.

Procure órgãos e um advogado trabalhista:

EEOC: discriminação por origem nacional e retaliação. Os prazos são curtos, geralmente entre 180 e 300 dias; confirme o prazo no seu caso.

NLRB: ação coletiva sobre condições de trabalho. O prazo costuma ser de 6 meses.

Departamento do Trabalho (DOL), divisão de salários e horas: salário não pago e retaliação.

Advogado trabalhista na Flórida: muitos oferecem primeira consulta gratuita.

Consulado do Brasil: orientação sobre direitos no Brasil e apoio consular.

Ameaça de violência ou perseguição: chame a polícia e, se for caso de perseguição repetida, considere uma medida protetiva (injunction) contra stalking.





O fato de a Flórida ser at-will não é um cheque em branco. Antes de demitir por motivação política, vale pesar:

ameaça ligada ao voto pode ser crime (§104.081);

demissão que, na prática, é por origem nacional, ou retaliação contra quem reclamou, abre ação federal e estadual;

ameaçar chamar a imigração contra trabalhador que reclama de direitos é ilegal e costuma ser um agravante;

vasculhar redes sociais dos funcionários pode produzir provas contra a própria empresa;

há risco de reputação e de perder equipe, e o que é permitido nos EUA pode ser ilegal se houver vínculo com o Brasil.





As mensagens que circulam apresentam a ideia como defesa do empresário: a justificativa repetida é que não faz sentido manter na empresa quem, na visão do autor, "odeia empresários", e algumas ampliam o apelo para boicote a comércios e rompimento de amizades. Parte dos posts vem de políticos eleitos no Brasil, o que dá alcance a quem os segue também nos EUA.

O contexto ajuda a entender: a eleição foi decidida por margem curta (cerca de 3,6 pontos percentuais), Lula virou depois de ficar atrás no primeiro turno, e a campanha foi marcada por exposição de eleitores nas redes. Os defensores desse tipo de post invocam a liberdade do empresário de escolher com quem trabalha. Os críticos, incluindo órgãos como o Ministério Público do Trabalho no Brasil e advogados trabalhistas, dizem que isso é coação e discriminação. Nos EUA, a diferença está no sistema: aqui, a opinião do patrão pesa muito mais, e a proteção do trabalhador depende de exceções específicas.

Vale lembrar que pressão desse tipo não tem lado: nada impede que ocorra, no sentido oposto, contra quem votou em Flávio.





TSE: reeleição de Lula e balanço do 2º turno

CNN Brasil: votação no exterior

Jornal do Comércio: perfis pró-Flávio expuseram eleitores de Lula no exterior

Congresso em Foco: demissão por voto é ilegal

ND Mais: Justiça multa médico que pediu demissão de eleitores de Lula

Pré no Branco: campanha contra eleitores de Lula

Tampa Bay Times: pode ser demitido na Flórida?

Florida Law Review: "You're Fired!" (2023)

Florida Statutes §104.081

Gunster: regras de voto para empregadores

Barnes & Thornburg: posts e Seção 7 da NLRA

EEOC: origem nacional e retaliação

EEOC / DOL: direitos independentes do status migratório

Departamento de Justiça dos EUA: ficha sobre retaliação

Cyberstalking e doxxing na Flórida (DeleteMe)