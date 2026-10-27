Aliado de Trump afirma que Marco Rubio arquitetou suposta fuga de Flávio Bolsonaro para os EUA

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, teria planejado a saída do senador Flávio Bolsonaro (PL) do Brasil rumo ao território americano, segundo uma declaração do advogado mexicano Simón Levy, ligado ao presidente Donald Trump.

A afirmação foi publicada por Levy nesta terça-feira (27 de outubro), na rede social X. “O cérebro por trás dessa operação é o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio”, escreveu.

A suposta saída de Flávio do Brasil foi noticiada inicialmente pelo jornal argentino Infobae. Segundo a publicação, o senador teria cruzado a fronteira com a Argentina e seguido viagem em um avião particular operado pela empresa Baires Fly S.A.

De acordo com informações divulgadas pela coluna de Igor Gadelha, do portal Metrópoles, a expectativa seria de que Flávio solicitasse asilo político ao governo Trump. Até o momento, porém, não há confirmação independente de que ele tenha chegado aos Estados Unidos nem de que tenha formalizado um pedido de asilo.

Ordem do STF

Os relatos sobre a saída do senador surgiram após uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a entrega dos passaportes de Flávio e o proibiu de deixar o Brasil.

A medida foi tomada no âmbito de uma investigação sobre suspeitas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas envolvendo o senador e o advogado Willer Tomaz. Os investigados negam irregularidades.

A possível saída do país é objeto de apuração pelas autoridades brasileiras. A declaração de Levy sobre o suposto envolvimento de Rubio não constitui, por si só, confirmação de que o secretário americano tenha participado de qualquer operação.

O episódio ocorre após as eleições presidenciais de domingo (25), nas quais Luiz Inácio Lula da Silva (PT) derrotou Flávio Bolsonaro, segundo o texto original.

Fonte: Metrópoles