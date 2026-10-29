Flávio Bolsonaro entrou nos EUA com passaporte diplomático cancelado, diz jornal

O senador Flávio Bolsonaro (PL) entrou nos Estados Unidos utilizando um passaporte diplomático brasileiro que havia sido cancelado pela Polícia Federal (PF) por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo informações publicadas pelo jornal O Globo.

A reportagem afirma ter consultado o sistema da agência americana de Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP) e identificado um registro de entrada nos Estados Unidos vinculado ao número do documento diplomático atribuído ao senador.

Emitido em fevereiro de 2023, o passaporte tinha validade prevista até julho de 2027. No entanto, Moraes determinou o cancelamento dos passaportes comum e diplomático de Flávio na terça-feira (27), depois que ele não entregou os documentos no prazo estabelecido pela Justiça.

Segundo o jornal, os registros migratórios também indicam o uso do passaporte italiano do senador na entrada nos Estados Unidos. É possível apresentar mais de um passaporte em viagens internacionais, mas a reportagem afirma que os registros dos documentos de Flávio aparecem associados às mesmas movimentações de entrada e saída.

Senador usou documento italiano na Argentina

Antes de chegar a Miami, Flávio entrou na Argentina utilizando o passaporte italiano, de acordo com informações das autoridades migratórias argentinas. A travessia ocorreu pela Ponte Internacional Tancredo Neves, que conecta Foz do Iguaçu, no Paraná, a Puerto Iguazú, na província argentina de Misiones.

O senador viajava com a mulher, Fernanda Bolsonaro, e as duas filhas. Segundo a Direção Nacional de Migrações da Argentina, os familiares apresentaram documentos brasileiros, e uma das meninas utilizou carteira de identidade.

O grupo embarcou em um voo privado operado pela empresa Baires Fly S.A., com destino informado a Guayaquil, no Equador. Flávio chegou a Miami na manhã de quarta-feira (28), a bordo de uma aeronave particular.

A viagem ocorreu após a determinação do STF para cancelar os documentos brasileiros do senador. O uso do passaporte diplomático cancelado, conforme relatado pelo O Globo, levanta questionamentos sobre os registros de entrada nos Estados Unidos e a efetividade da medida determinada pela Justiça brasileira.

Fonte: O Globo