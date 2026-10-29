Trump diz que não interferiu na eleição brasileira a pedido de Lula

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (29) que não tomou partido nas eleições brasileiras a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Questionado por jornalistas sobre o resultado do pleito, Trump evitou dizer se reconhece a vitória de Lula, mas declarou que pretende conversar com o presidente brasileiro.

“Não quero comentar isso agora, mas achei que a eleição foi um grande constrangimento para o povo brasileiro”, afirmou Trump, que voltou a criticar o processo eleitoral sem apresentar provas de irregularidades.

Segundo o presidente americano, Lula teria pedido que ele não apoiasse nenhum candidato. “O atual presidente me pediu para não tomar partido. E eu não tomei”, disse. Até o momento da declaração, o governo brasileiro não havia comentado essa afirmação.

Trump também relacionou sua avaliação do pleito ao desempenho do mercado financeiro brasileiro, afirmando que o mercado havia despencado. Ele não apresentou dados para sustentar a relação entre o resultado eleitoral e a movimentação financeira.

Trump volta a questionar eleições no Brasil

Na quarta-feira (28), Trump já havia classificado as eleições brasileiras como “muito estranhas”, também sem apresentar evidências que sustentassem a declaração. Na ocasião, evitou comentar a carta divulgada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), derrotado no segundo turno, na qual ele se autoproclamou o “verdadeiro presidente eleito do Brasil”.

Trump afirmou ainda ter autorizado a entrada de Flávio nos Estados Unidos, mas disse que não pretendia se envolver no assunto.

O senador chegou ao país na quarta-feira, em um avião particular, após atravessar a fronteira terrestre entre Brasil e Argentina. A viagem incluiu uma escala no Equador antes da chegada a Miami.

Resultado oficial foi confirmado pelo TSE

As declarações de Trump ocorrem após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmar a reeleição de Lula. O resultado oficial foi reconhecido pelas instituições brasileiras e por observadores internacionais.

Flávio Bolsonaro e aliados têm divulgado acusações de fraude eleitoral, mas não apresentaram provas que comprovem essas alegações. O Partido Liberal (PL), legenda do senador, reconheceu o resultado, embora tenha solicitado esclarecimentos à Justiça Eleitoral.

Trump, que não declarou apoio público a nenhum dos candidatos brasileiros durante a campanha, não respondeu diretamente se reconhece Lula como vencedor da eleição. A afirmação de que o presidente brasileiro teria pedido sua neutralidade também não havia sido confirmada pelo governo do Brasil até a publicação das informações.

Fonte: G1