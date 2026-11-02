Rubio nega que governo dos EUA tenha facilitado ida de Flávio Bolsonaro para Miami

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou no sábado que o governo Donald Trump não facilitou a saída do senador Flávio Bolsonaro do Brasil nem sua chegada aos Estados Unidos, após a derrota na eleição presidencial para Luiz Inácio Lula da Silva.

Flávio chegou a Miami na quarta-feira. Um dia antes, o Departamento de Estado havia informado que ele e seus familiares receberiam vistos americanos. Segundo Rubio, o governo dos EUA soube que o senador já estava no país e autorizou sua entrada porque ele possuía um visto anterior.

“Não facilitamos nada”, declarou Rubio a jornalistas em Atlanta, onde diplomatas dos países do G20 participavam de reuniões. Ele acrescentou que o governo americano não esteve diretamente envolvido nas medidas tomadas para viabilizar a viagem.

O secretário também afirmou ter se encontrado com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, na sexta-feira e no sábado, e que espera voltar a conversar com autoridades brasileiras durante uma reunião de chanceleres na França, em novembro.

Após a derrota eleitoral, Flávio Bolsonaro não reconheceu o resultado e classificou a eleição como fraudulenta, sem apresentar provas. Seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, também não reconheceu a derrota para Lula em 2022 e cumpre pena de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Flávio, que contou com o apoio tácito do presidente Donald Trump durante a campanha, é investigado no Brasil por suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão fiscal. A Polícia havia determinado a entrega de seu passaporte após considerá-lo um possível risco de fuga.

O senador do Rio de Janeiro, que perderá o mandato quando a nova legislatura começar, em 1º de fevereiro, voltou a afirmar que é vítima de perseguição durante uma transmissão ao vivo no Instagram, na sexta-feira.

Em uma carta publicada na quarta-feira, Flávio, de 45 anos, declarou ser o “verdadeiro presidente eleito do Brasil”. Posteriormente, suavizou a expressão e passou a se apresentar como “líder”. No texto, também se comparou a figuras históricas, entre elas Charles de Gaulle, que liderou a resistência francesa à ocupação nazista durante a Segunda Guerra Mundial a partir de Londres.

Fonte: NBC