Deputado dos EUA pede deportação imediata de Flávio Bolsonaro

O deputado democrata Robert Garcia, reeleito pelo estado da Califórnia, pediu que o senador brasileiro Flávio Bolsonaro (PL) seja deportado imediatamente dos Estados Unidos. Em uma carta enviada na segunda-feira (2) ao secretário de Estado americano, Marco Rubio, o parlamentar também cobrou explicações sobre uma possível participação do governo Donald Trump na saída de Flávio do Brasil.

No documento, Garcia questionou os critérios utilizados pelas autoridades americanas para permitir a entrada do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro no país. O deputado criticou a política migratória de Trump e afirmou que, enquanto o governo utiliza o Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE) contra imigrantes, teria permitido a entrada de um político brasileiro investigado pela Justiça.

“Se o presidente alega que não deseja a entrada de criminosos nos EUA, por que permitir a entrada do sr. Bolsonaro?”, questionou Garcia. Na sequência, defendeu que o senador seja enviado de volta ao Brasil para responder às autoridades judiciais.

O democrata também solicitou documentos sobre possíveis comunicações entre a Casa Branca, o Departamento de Estado, o Departamento de Segurança Interna, o assessor Jason Miller e autoridades argentinas relacionadas à viagem de Flávio.

Entre os pedidos estão ainda esclarecimentos sobre a base legal para a concessão de vistos ao senador e seus familiares, além de informações sobre uma possível atuação da Rockbridge Network, grupo conservador ligado ao vice-presidente americano JD Vance, em apoio à campanha do brasileiro nas eleições de 2026.

Segundo as informações divulgadas, Flávio deixou o Brasil em 27 de outubro, dois dias depois de perder a eleição presidencial para Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele teria atravessado a fronteira com a Argentina acompanhado da família e embarcado em um avião particular com destino aos Estados Unidos.

A saída ocorreu após o Supremo Tribunal Federal (STF) determinar a apreensão de seus passaportes e proibir que deixasse o país. A medida foi motivada por informações da Polícia Federal sobre o risco de fuga em meio a investigações envolvendo suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

A iniciativa de Robert Garcia se soma a outros questionamentos encaminhados ao governo americano sobre a viagem do senador brasileiro e as circunstâncias de sua entrada nos Estados Unidos.

Fonte: Metrópoles